WARNUNG: Wann Du als DJ GEMA Gebühren bezahlen MUSST!

Wenn du mit MP3 auflegst, musst du dann als DJ GEMA Gebühren bezahlen?

-- "Brauchst du generell eine Lizenz, um überhaupt als DJ arbeiten zu dürfen? Sind bei iTunes gekaufte Musikdateien nun zum Auflegen freigegeben oder nicht? Und ist es LEGAL bei DJ Pools Musik herunterzuladen oder machst du dich damit jedes Mal STRAFBAR? Was ist mit SoundCloud, Mix-CDs, oder privaten Veranstaltungen?Das sind alles Fragen, die ich in den letzten paar Wochen von zahlreichen DJs bekommen habe. Und egal wen du fragst, jeder hat eine andere Meinung zu dem Thema", schreibt DJ Tobander in dem Artikel und hat sich deshalb einmal mit einem Anwalt für Urheber- und Musikrecht zusammen gesetzt und sich die aktuelle Gesetzeslage zu dem Thema "DJs und GEMA Gebühren" genau erklären lassen.Wenn Du also DJing gewerblich betreibst und in Zukunft nicht jedes Mal Angst vor einem Kontrollbesuch der GEMA im Club oder bei dir zu Hause haben willst, dann findest Du in dem Artikel alle notwendigen Infos, Regelungen und Formulare, um nicht plötzlichen Unsummen an STRAFEN nachzahlen zu müssen.DJ Tobander ist ein international erfahrener DJ aus Stuttgart in Deutschland. Er legt mit Serato DJ auf und gibt DJ Tipps, wie sie mit der Software ansich besser arbeiten und welche Dinge für DJs außerhalb des eigentlichen Auflegens wichtig sind. Er schreibt außerdem über die Hip-Hop Kultur an sich und dem damit verbundenen Lebensstil.