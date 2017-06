DJ Controller Vergleich - Welcher Controller ist der Richtige

Hast du bei der Menge an DJ Controller, den zahllosen DJ Programmen und der Entscheidung, ob du nun MAC oder PC benutzt, komplett den Überblick verloren?

-- "So geht es vielen Newcomern, die gerade ihr letztes Geld sparen für das erste richtiges Equipment.Aber so lange du dir nicht gründlich überlegt hast, was du eigentlich wirklich brauchst, ist die Kohle nur sinnlos zum Fenster rausgeworfen.Was wenn ich dir sage, es gibt eine bessere Lösung? Was wenn ich dir sage, dass du in zwei Minuten herausfinden kannst, welcher DJ Controller der Richtige für dich ist, zu welcher DJ Software er passt und was dich das Ganze kosten wird?", fragt DJ Tobander in seinem Artikel.Die folgende Grafik wird dir verraten, welcher DJ Controller zu dir am besten passt. Dazu musst Du nur wissen:• wie viel Geld Du ungefähr ausgeben willst• ob Du zum Auflegen ein Display brauchst• welche Software Du am liebsten benutzen willstAnschließend kannst du dir die einzelnen DJ Controller noch einmal genauer in der Detailbeschreibung anschauen. Danach sollte es dir leichter fallen zu entscheiden, welche DJ Controller für dich momentan am besten geeignet ist.Sieh dir die komplette Grafik unn den Artikel hier an:DJ Tobander ist ein international erfahrener DJ aus Stuttgart in Deutschland. Er legt mit Serato DJ auf und gibt DJ Tipps, wie sie mit der Software ansich besser arbeiten und welche Dinge für DJs außerhalb des eigentlichen Auflegens wichtig sind. Er schreibt außerdem über die Hip-Hop Kultur an sich und dem damit verbundenen Lebensstil.