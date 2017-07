Ist DJCity LEGAL in DE und für wen lohnt sich der Pool

Für WEN ist DJCity der beste DJ Pool auf dem Markt? Eigentlich musst Du dazu nur drei Dinge wissen: Wenn Du alle 3 Fragen mit "Ja" beantwortest, dann solltest Du dir den Blog mal komplett durchlesen.

--Brauchst Du immer neue Musik, die aktuell in den Clubs so abgeht?Oder eher alte Tracks, um deine Library aufzufüllen?Spielst Du hauptsächlich Charts und kommerzielle Titel oder Remixe von aktuellen Hits, die gerade im Radio laufen?Oder eher Mixed Music, Geburtstage, Hochzeiten oder Faschingspartys?Suchst Du nach einem legalen DJ Pool, bei dem die Tracks auch in Deutschland bereits GEMA lizenziert sind?Oder gehst Du das Risiko ein und lädst lieber bei SoundCloud und YouTube?", schreibt DJ Tobander in seinem Artikel.DJCity hat nur eine Lizenz, um neue und aktuelle Tracks und Remixe zum Download anzubieten. Das heißt, Du findest hier keine Klassiker oder alten Hits von vor 2 Jahren, denn bei DJCity werden alle Songs nach 6-8 Monaten wieder gelöscht. Deshalb kann es sein, dass Du manchmal einen Track nicht mehr findest, wenn Du ihn später herunterladen willst.Auf DJCity findest Du hauptsächlich aktuelle Club und Radio Musik. Also alles was derzeit in Diskotheken und im Radio so abgeht. Hauptsächlich findest Du in dem DJ Pool elektronische Musik, Hous, Hip-Hop, Trap und Twerk.Auch wenn viele DJ Pools es behaupten, nicht alle davon sind legal in DE. Das liegt daran, dass ein DJ Pool eigentlich in Deutschland GEMA lizenziert sein muss, damit es für dich als DJ legal ist, dort Songs herunterzuladen. Bei DJCity ist das so und der Pool ist damit legal nach deutschem Recht.Wenn Du noch unsicher bist, ob DJCity der richtige DJ Pool für dich ist zum Musik downlaoden, dann kannst Du dir hier den kompletten Post durchlesen:DJ Tobander ist ein international erfahrener DJ aus Stuttgart in Deutschland. Er legt mit Serato DJ auf und gibt DJ Tipps, wie sie mit der Software ansich besser arbeiten und welche Dinge für DJs außerhalb des eigentlichen Auflegens wichtig sind. Er schreibt außerdem über die Hip-Hop Kultur an sich und dem damit verbundenen Lebensstil.