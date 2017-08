DJ WERDEN: Was Braucht Man Um DJ Zu Werden

Die Musik hat sich verändert und damit auch die DJs. Wenn Du heute DJ werden willst, musst Du nicht nur alle neuen Künstler kennen, sondern auch wie Du mit den Songs die Leute auf die Tanzfläche bekommst und dort hältst

DJ Werden

-- "", schreibt DJ Tobander in seinem neuesten Artikel auf seinem Blog.Aber was ist eigentlich ein DJ und was macht heute einen guten DJ aus?Das Wort DJ bedeutet "Disc Jockey" oder auch Deejay. Das ist der, der auf Partys, Hochzeiten und Clubs die Mukke spielt, welche die Leute gerade feiern. Früher mit Vinyl, danach mit CDs und heute meistens mit DJ Laptop.Ein guter DJ kann für jede Art von Publikum auf jeder möglichen Veranstaltung auflegen. Wenn du ihm vorher Bescheid gibst, um was es bei dem Event geht, kann er jede Party. Normalerweise legt ein DJ immer LIVE auf. Bei großen Festivals werden die Mixe auch manchmal aufgenommen und dann verkauft.Die meisten DJs nutzen zum Mixen zwei Quellen. Also beispielsweise zwei CD-Player, um von einem zum anderen Track einen Übergang zu machen. Um sich beide Songs getrennt voneinander anhören und angleichen (Beatmachen)zu können, benutzen die meisten DJ Kopfhörer.Den ganzen Artikel und was heute sonst noch so wichtig ist, wenn Du DJ werden willst, kannst Du hier in dem Blog nachlesen:DJ Tobander ist ein international erfahrener DJ aus Stuttgart in Deutschland. Er legt mit Serato DJ auf und gibt DJ Tipps, wie sie mit der Software ansich besser arbeiten und welche Dinge für DJs außerhalb des eigentlichen Auflegens wichtig sind. Er schreibt außerdem über die Hip-Hop Kultur an sich und dem damit verbundenen Lebensstil.