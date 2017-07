DJ Rechnung - Mustervorlage für DJs

Für was Du als DJ eine Rechnung schreiben musst? Reicht dafür nicht eine einfache Quittung?

-- "Ganz einfach, wenn Du Geld dafür bekommst, dass Du irgendwo auflegst, dann MUSST Du dafür auch eine Rechnung schreiben. Denn in Zeiten von Facebook Fanpages, Soundcloud Profilen oder Twitter, ist es als DJ nicht besonders klug, „schwarz" aufzulegen, ohne angemeldetes Gewerbe oder Steuern dafür zu bezahlen.", schreibt DJ Tobander in seinem Artikel.Doch wie funktioniert das eigentlich? Was musst du alles beachten? Was darfst Du auf keinen Fall vergessen? Und wie verhinderst Du es, bei deiner Steuererklärung am Ende des Jahres Ärger mit dem Finanzamt zu bekommen? Denn neben der richtigen Lizensierung bei der GEMA, ist das eines der häufigsten rechtlichen Probleme von DJs.Hier mal kurz das Wichtigste, was Du beim Abrechnen beachten musst und gleich eineals Muster für dich zum Download:DJ RECHNUNGSVORLAGE – INHALTAuf die Rechnung musst Du immer folgenden Dinge schreiben:1.vollständiger Name und Anschrift von dir2.vollständiger Name und Anschrift der Loaction3.Datum, wann Du die Rechnung gestellt hast4.Datum, wann Du aufgelegt hast5.fortlaufende Rechnungsnummer6.deine Steuernummer7.für was Du eine Rechnung stellst (z.B. DJ Set)8.die Höhe der verhandelten DJ GageDJ Tobander ist ein international erfahrener DJ aus Stuttgart in Deutschland. Er legt mit Serato DJ auf und gibt DJ Tipps, wie sie mit der Software ansich besser arbeiten und welche Dinge für DJs außerhalb des eigentlichen Auflegens wichtig sind. Er schreibt außerdem über die Hip-Hop Kultur an sich und dem damit verbundenen Lebensstil.