Serato DJ Intro oder Vollversion Serato DJ

Kannst Du mit Serato DJ Intro auch professionell in einem Club oder einer Feier auflegen? Ist das Programm nur für Einsteiger und Newcomer oder sind die Funktionen völlig ausreichen, um geile Sets spielen zu können?

Serato_ DJ_ Intro_ Funktionen

-- Und was ist überhaupt der unterschied zwischen den beiden Versionen Serato DJ und Serato DJ Intro?Es gibt aktuell 51 DJ Controller, die mit Serato funktionieren. Je nachdem, was Du dir holst, bekommst Du entweder die abgespeckte Version Serato DJ Intro mit etwas weniger Funktionen oder die Profiversion Serato DJ mit allen Funktionen und mehr Einstellungsmöglichkeiten.Die meisten Geräte aber werden mit Serato DJ Intro ausgeliefert. Die Einsteigerversion mit allen notwendigen Basisfunktionen, um mit dem Auflegen zu starten. Vielen DJs genügt das. Aber kannst Du damit auch professionell im Club oder auf Festivals auflegen oder lohnt sich irgendwann der Umstieg auf den großen Bruder?Serato DJ bietet also zusätzlich folgende Funktionen:1. SERATO FLIPMit Flip kannst Du Cue-Punkt Aktionen aufnehmen und später per Knopfdruck wieder abspielen. Damit kannst Du also z.B. ganz leicht das Intro eines Tracks verlängern, Clean Edits basteln, oder den Track komplett neu anordnen.Die Serato Flip Funktion gibt es leider nur für Serato DJ.2. PITCH N' TIMEDu hast die Möglichkeit Zusatzpacks wie Serato Flip, FX Sounds, das Plugin Pitch N' Time oder Serato Video zu installieren.Das Plugin Pitch N' Time gibt es nur für Serato DJ.3. QUANTIZEWenn Du deine Beat-Grids gesetzt hast, kannst Du damit deine Cue-Punkte immer genau auf Beat triggern und setzt nie mehr zu früh oder zu spät ein.Die Quantize Funktion gibt es leider nur bei Serato DJ.4. REMOTE BEDIENUNGManche Funktionen wie PLAY, AUTO-SYNC, QUANTIZE oder CUE-PUNKTE kannst Du ganz easy auch von deinem iPad oder iPhone über die Serato Remote App steuern, ohne deine Laptop oder DJ Controller auch nur anzufassen. Dieses Feature bieten nur sehr wenige DJ Programme.5. SLIP MODEWenn aktiviert, läuft während eines Loops der aktuelle Track im Hintergrund weiter, ohne dass Du das hörst. Wenn Du also aus dem Loop rausgehst, bist Du immer noch im Takt und der Song an der Stelle, wo er auch ohne den Loop gewesen wäre.Die Slip Mode Funktion gibt es leider nur bei Serato DJ.6. RECORD - SET AUFNEHMENFür jeden richtigen DJ ist es super wichtig, sich ab und zu mal seine Live-Sets anzuhören. Mit der Record Funktion ist das ganz easy. Du musst nur den „Record" Button drücken und schon nimmt die Software deine Session als WAV oder AIFF File auf und speichert es auf deiner Festplatte.7. FXSerato DJ bietet nur Basic FX Effekte. Die Vollversion bietet Multi und sogar iZotope Effekte an.Serato DJ Intro bietet dir nur Basic FX Effekte an.Die Record Funktion gibt es leider nur bei Serato DJ8. MIT 4 DECKS AUFLEGENMit Serato DJ Intro kannst Du maximal mit 2 Decks auflegen (außer mit dem Reloop Beatmix 4 und dem Numark Mixtrack Quad). Mit der der Vollversion kannst Du immer 4 Decks gleichzeitig bedienen.Mit Serato DJ Intro kannst Du leider nur mit max. 2 Decks gleichzeitig auflegen.9. CUE-PUNKTEBei Serato DJ Intro hast Du nur 4, bei Serato DJ hingegen bis zu 8 Cue-Punkte zur Verfügung.Serato DJ bietet dir max. 8 Cue-Punkte.10. SP-6 SAMPLE PLAYERSerato DJ Intro bietet dir gerade mal 4 Plätze, um kurze Samples, Loops oder Effekte zu speichern und über den Player abzuspielen. Bei der Vollversion hast Du davon ganze 24 zur Verfügung.Serato DJ Intro bietet lediglich 4 Plätze für Samples und Loops.11. SYNCMit Serato DJ Intro steht dir nur das "normale" SYNC zu Verfügung. Hier werden einfach die BPM der beiden Tracks automatisch angeglichen. In Serato DJ gibt es zusätzlich die "Smart Sync" Option. Dabei werden sogenannte Beat Grids benutzt, um die beiden Songs anzugleichen, was wesentlich genauer ist.12. MIDI-MAPPINGMit Serato DJ kannst Du deinen MIDI-Output anpassen, um damit zusätzliche Controller oder Effektgeräte anzusteuern.13. VIDEOSMit Serato DJ Intro kannst Du leider nicht mit Videos auflegen. Serato DJ bietet dafür das Plugin Serato Video, mit dem Du Videos mixen, FX Effekte nutzen und sogar komplette Sets in HD aufnehmen kannst für dein neuestes Mixtape zum Bewerben.Videos kannst Du leider in Serato DJ Intro keine abspielen. Dazu brauchst Du Serato DJ.14. WHITELABELDas Serato Whitelabel Delivery Network erlaubt es DJs kostenlos neue Releases zu spielen. Du benötigst dafür allerdings Serato DJ und musst dich hier registrieren lassen.15. ANZEIGEOPTIONEN UND WAVEFORMSMit Serato DJ Intro siehst Du immer nur 2 Decks und kannst nicht verändern, wie diese dargestellt werden. Mit Serato DJ Intro siehst Du immer nur 2 Decks und kannst nicht verändern, wie diese dargestellt werden. Mit Serato DJ kannst Du zwischen 2 und 4 Deck Anzeige und 5 verschiedenen Anzeigeoptionen wählen – Vertikal, Horizontal, Breit Horizontal, Stack und Library.Wie die Waveforms angezeigt werden, kannst Du leider nur in Serato DJ verändern.Den ganzen Artikel und was heute sonst noch so wichtig ist, wenn Du DJ werden willst, kannst Du hier in dem Blog nachlesen: