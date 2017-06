WARM-UP: Wie Du Als DJ Am Besten Einen Abend Startest

Ein gutes warm-up zu spielen ist für viele DJs die Königsdisziplin überhaupt. Warum? Wie Du dabei so viele Fehler machen kannst.

Contact

DJ Tobander

***@dj-tobander.de DJ Tobander

End

-- "- zu früh schnelle Tracks spielen- zu spät schnelle Tracks spielen- Hits spielen, die in die Main-Time gehören- dem DJ nach dir Lieder wegspielenDazu fühlst Du dich beobachtet, bist vielleicht noch nervös, weißt nicht genau, was Du spielen sollst UND musst die Leute noch zum Tanzen bringen.Keine leichte Aufgabe. Erst recht, wenn Du noch Newcomer bist. Aber gerade als Newcomer spielst Du ja häufig das Warm-Up. Und leider gibt es HEUTE dafür keine so festen Regeln mehr wie früher.Der Warm-Up DJ hält sich zurück, spielt keine Hits und lockt ein paar Leute auf die Tanzfläche, damit der Laden nicht mehr so leer aussieht, wenn die meisten kommen. Kurz:Ganz so einfach kann man das heute glaube ich nicht mehr sagen…", schreibt DJ Tobander in seinem Blogpost.Hier der komplette Post mit 3 Tipps, die dir als DJ dabei helfen, ein gutes Warm-Up zu spielen und die Leute auf die Tanzfläche zu locken.