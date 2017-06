Die Tanzfläche als DJ auch bei schwierigen GIGS einfach füllen

"Wieso ist die Tanzfläche LEER?!" schreit der Chef des Ladens und schaut dich grimmig an.

-- Ja, das wüsstest Du auch gerne. Du hast dich eigentlich gut vorbereitet, die richtigen Tracks rausgesucht, die gerade in abgehen, deine Playlisten organisiert, dass Du alles schnell findest und deiner Meinung nach auch ein gutes Warm-Up gespielt.Aber jetzt?"Die Tanzfläche füllt sich einfach nicht. Entweder die Leute tanzen nur auf ein bestimmtes Lied und gehen dann beim nächsten wieder runter oder es will einfach gar niemand tanzen.Hattest Du schon einmal so einen Gig?Es fühlt sich an wieund Du wirst von Track zu Track, von Übergang zu Übergang und von Minute zu Minute nervöser. Egal welches Lied Du spielst, es bewegt sich einfach niemand. Die Leute stehen gelangweilt rum, checken ihr Handy oder hocken an der Bar, aber niemand bewegt seinen Arsch auf die Tanzfläche.Woran liegt das? Letzte Woche noch hast du in einem anderen Club eigentlich genau gleich angefangen zu spielen und die Leute sind durchgedreht, haben auf den Tischen getanzt und sind auf die Bar gestiegen und jetzt scheinen dich alle nur komisch anzuschauen.Aber woran liegt das und was kannst Du machen, damit sich die Tanzfläche füllt und die Leute wieder Feiern?" schreibt DJ Tobander in seinem Beitrag am 09.06.2017.Hier der komplette Post mit 10 Tricks, die dir als DJ dabei helfen, eine volle Tanzfläche und glückliche Gäste zu haben: