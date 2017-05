Ägypten Rundreise , Nilkreuzfahrt und baden

Ägypten Rundreise Kein Buch bringt die Geschichte der Alten Hochkultur Ägyptens näher. Tauchen Sie ein in die Welt der Pharaonen.

--Kein Buch bringt die Geschichte der Alten Hochkultur Ägyptens näher. Tauchen Sie ein in die Welt der Pharaonen.Während Ihres Aufenthaltes in Kairo bestaunen Sie den Grabschatz des Pharaos Tut-anch-Amun und genießen eine Stadtrundfahrt durch das muslimische Viertel. Besuchen Sie die Sultan-Hassan-Moschee und den Khan El Khalili Bazar. Auf einem Zwischenstopp in Memphis können Sie dieKolossalstatue Ramses II bewundern und anschließend die Stufenpyramide von Sakkara. Das UNESCO Weltkulturerbe die Pyramiden von Gizeh und der einzigartige Sphinx geben einen unvergesslichen Eindruck dieser Zeitgeschichte.Lassen Sie die Seele baumeln während der Nilkreuzfahrt de luxe - Ihr 5* Hotel auf dem Wasser - die Schönheit der Natur des Nildeltas und Besichtigung der Kulturgedenkstätten von Luxor bis Assuan.Nach Ihren kulturellen Erlebnissen verlängern Sie Ihre Ägypten Rundreise mit einem Badeurlaub am Roten Meer. Lassen Sie sich inspirieren von unseren exklusiven Rundreisen.