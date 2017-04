Echnaton A3 (Nilkreuzfahrt und Alf Leila Wa Leila all inklusive)

Nilkreuzfahrt und Badeurlaub 7 Tage romantische Nilkreuzfahrt 5* VP 7 Nächte Hurghada Alf Leila We Leila Nilkreuzfahrt und Badeurlaub

--• Anreise nach Luxor oder Hurghada mit Transfer, je nach Flugplan sonntags oder montags• Rückreise ab Hurghada• 1. Tag Anreise nach LuxorNach Ihrer Ankunft auf dem Flughafen in Luxor erwartet Sie Ihre Reiseleitung, die Sie während Ihrer Nilkreuzfahrt betreut. Genießen Sie Ihre erste Mahlzeit an Bord und erkunden Sie Luxor auf eigene Faust. (Abendessen und Übernachtung an Board in Luxor)• 2. Tag Luxor - Esna - EdfuNach dem Frühstück führt Sie das Programm quer über den Nil zur Totenstadt Theben- West. Bei Besichtigung des eindrucksvollen Tal der Könige geben Ihnen die antiken Wandmalereien in den Felsengräbern eine Vorstellung davon, wie sich die alten Ägypter eine Reise ins Jenseits vorgestellt haben. (der Besuch des Grabes von Tut-Anch- Amun ist fakultativ zubuchbar) Des Weiteren besuchen Sie sowohl die großen Memnon- Kolosse als auch den beeindruckenden Terassentempel von Königin Hatschepsut. Am Nachmittag legt das Schiff ab und die Fahrt geht weiter über Esna nach Edfu. Mahlzeiten und Übernachtung an Board.• 3. Tag Edfu - Kom OmboSie befinden sich nun in Edfu. Ihr Programm beginnt vormittags mit dem Besuch des besterhaltensten Tempel des Landes, dem Tempel des Sonnengottes Horus. Weiter geht es stromabwärts, wo wir nach Kom Ombo gelangen. Sie besichtigen hier den beeindruckenden Doppeltempel des krokodilsköpfigen Gottes Sobek. Anschließend können Sie den Ausblick über den Nil ganz entspannt bei der Weiterfahrt Richtung Assuan genießen. Mahlzeiten und Übernachtung an Board.• 4. Tag AssuanMit dem Motorboot starten Sie von Assuan zum Philae-Tempel, welcher der Göttin Isis gewidmet ist und auf der Insel Agilkia liegt. Unbedingt sehenswert ist einer der größten Staudämme der Welt: der Assuan-Staudamm. Den unvollendeten Obelisken, welcher sich im antiken Granitsteinbruch befindet, können Sie am Ostufer bestaunen. Am Nachmittag unternehmen Sie eine romantische Felukenfahrt auf dem Nil und spüren dabei die besondere Atmosphäre Assuans. Abends haben Sie dann die Möglichkeit den eindrucksvollen Tag mit einem fakultativen Besuch der Ton- und Lichtshow im Philae-Tempel ausklingen zu lassen. Mahlzeiten und Übernachtung an Board.• 5. Tag Assuan - Abu SimbelDiesen Tag können Sie sich nach Ihren eigenen Wünschen gestalten: Besuchen Sie den malerischen, lebhaften Souk von Assuan oder nehmen Sie an einem fakultativen Ausflug nach Abu Simbel teil. Dort befinden sich zwei der imposantesten Tempel Ägyptens, der große Tempel von Ramses II sowie der kleine Tempel seiner Frau Nefertari Die beiden Tempel sind ein Beispiel für die außergewöhnlichen Fähigkeiten ägyptischer Baumeister. Mahlzeiten und Übernachtung an Board.• Lassen Sie Ihre gewonnenen Eindrücke Revue passieren, wenn Sie die Rückfahrt auf dem Nilschiff von Assuan über Edfu und Esan bis nach Luxor genießen.• 7. Tag LuxorSie befinden sich heute in Luxor. Am Nachmittag starten Sie mit der Besichtigung der Tempelanlage von Karnak, welche zu den größten Sakralbauten der Welt zählt. Anschließend führt Sie unsere Tour weiter zum Luxor- Tempel. Den Abend können Sie mit einem abschließenden fakultativen Besuch der Ton- und Lichtshow im Karnak- Tempel ausklingen lassen. Mahlzeiten und Übernachtung an Board in Luxor.• 8. Tag - 14 tag• AusschiffungNach dem Frühstück erfolgt die Ausschiffung. Transfer nach Hurghada zum gebuchten Hotel. Unsere kompetente Reiseleitung in Hurghada steht Ihnen selbstverständlich jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung.• Eine beeindruckende Anlage im fantasievollen Stil eines orientalischen Dorfes mit 204 Zimmer. Zu den Annehmlichkeiten zählen Empfangshalle mit Rezeption ( Safes gegen Gebühr) , Bar, Restaurant, maurisches Cafe , Boutiquen und Basare. Im Außenbereich stehen den Gästen 3 Swimmingpools mit Sonnenterrasse zur Verfügung. Liegen Auflagen und Sonnenschirme am Pool und am Strand des Schwesterhotels Dana Beach Resort(inklusive)• Ca. 17 km vom Zentrum Hurghadas entfernt. Ca. 2 km zu dem Strand des Schwesterhotels Dana Beach Resort. Ein regelmäßiger Shuttleservice bringt Sie auf Wunsch dorthin.• All Inklusive: Frühstück (07:00-10:00 Uhr), Spätaufsteher Frühstück (10:00-11:00 Uhr), Mittagessen, Snacks (14:00-16:00 Uhr), Kaffee/Kuchen, Abendessen, Frühstück, Mittagessen, Kaffee/Kuchen und Abendessen werden in Buffetform angeboten. Softdrinks (7:00-23:00), nationale alkoholische Getränke (10:00- 24:00 Uhr).• Für 1-3 Personen. Freundlich eingerichtet, mit Dusche, Balkon oder Terrasse, Heizung/Klimaanlage, Telefon, Sat-TV und Kühlschrank. Fitness, Reiten, Tischtennis, Volleyball , Animationsprogramm und Abendausflug zur Ton- und Lichtshow.• Tennis, Healthclub, Wassersport/Tauchcenter in der Nähe des Hotels Dana Beach.Separates Kinderbecken, Spielplatz und Miniclub.• -15. Tag• Rückflug ab Hurghada• Änderungen des Reiseablaufs und Einsatz eines gleichwertigen Schiffes vorbehalten.