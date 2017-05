Oman Rundreise und badeurlaub - Extra World Touristik

Oman Rundreise und Badeurlaub - entdecken Sie mit Extra World Touristik das Sultanat Oman. Es gilt als Perle des Orients mit Traumstränden am Golf von Oman. Die beste Reisezeit liegt zwischen Oktober und Mai

Contact

lotfy mahrous

lotfy@extraworld.de lotfy mahrous

End

-- Oman fasziniert durch seine einzigartige Natur- und Kulturschauplätze. Die Hauptstadt Maskat lädt ein mit vielen modernen und traditionellen Highlight z.B. Sultan-Qabus-Moschee, dem Royal Operna House und dem orientalischen Souk.Die Oman Rundreise bringt Sie zu geschichtsträchtigen Orten wie dem Nakhal Fort oder Nizwa Fort, die für viele Filme als Kulisse dienten, auf die Gipfel hoher Berge wie dem Dschabal Schams (Jebel Shams) und in die Täler. Die Wüstensafai lässt Sie den Sand spüren. Genießen genießen Sie die unendlichen Weite mit farbenprächtigen Sonnenuntergängen. Mit etwas Glück erfreut Sie der Anblick geschlüpfter Schildkröten auf ihrem Weg ins rettende Meer an weitläufigen Sandstränden.Die Wadis faszinieren als grüne Täler. Wandern und erkunden Sie die fazetten der Natur und baden in den heißen Quellen.In der Badeverlängerung erwarten Sie Traumstrände in Maskat oder Salalah. Ferienresorts am Gold von Oman laden ein zum Relaxen und die Seele baumeln lassen. Neben Wüstensafaris bieten sich ebenso Erkundungstouren auf eigene Faust an. Das Sultanat gilt als sicheres Reiseland mit herzlicher Gastfreundschft.Extra World Touristik Oman Rundreisen und Badeurlaub bringt Sie an die schönsten Plätze Omans in individuellen kleinen Reisegruppen.Weiterlesen• Oman Rundreise 14 Tage Erlebnisreise Essence of Oman und Baden• 7 Tage Besichtigungstour lt. Programm Basis p.P. im Doppelzimmer/Ü• Ihre Erlebnisreise individuell die Essenz of Oman entdecken ab Maskat dem Orient begegnen• von Muscat, Jabreen, UNESCO Bahla über Jebel Shams uvm.• 7 Tage Badeurlaub im Millenium Resort Mussanah 4* oder Radisson Blu 4*Weiterlesen• Entdecken Sie die "Essence of Oman"Perle des Orients• 7 Tage Erlebnis Rundreise inkl. Besichtigungspaket lt. Programm Basis p.P. im Doppelzimmer/Ü• gehen Sie auf Entdeckungsreise - orientalische Kultur und einzigartige LandschaftenWeiterlesenWeiterlesen http://www.extraworld.de/tourlist/oman-rundreisen