DJ WERDEN - Aber Wie Sollst Du Anfangen

Gestern schrieb DJ Tobander auf seinem DJ Blog einen Artikel mit dem Titel: "DJ WERDEN - Aber Wie Anfangen".

-- ">> Bist Du Newcomer und hast gerade erst mit dem DJing angefangen?>> beherrscht Du die Basics und willst jetzt an Gigs kommen?>> bekommst Du schon Kohle für's Auflegen und willst jetzt keinen Ärger mit Finanzamt oder GEMA bekommen?>> oder hast Du dir jeden coolen Track der letzten Jahre heruntergeladen und jetzt ist deine Library das totale Chaos?Dann findest Du hier Antworten zu den wichtigsten Themen. Kurz, einfach und verständlich geschrieben und völlig KOSTENLOS!Deshalb hier die 22 wichtigsten Punkte, die dir helfen die häufigsten Fehler beim Auflegen zu vermeiden (https://dj-tobander.de/blog/dj-werden/)", schreibt DJ Tobander in seinem Artikel.Dabei geht es vor allem um fünf Punkte:A. das richtige EquipmentB. alle rechtilchen AuflagenC. wie Du an Gigs kommstD. das Auflegen selbstE. wie Du dich richtig organisierstHier der komplette Post, wie Du Schritt-Für-Schritt vorgehen musst, um HEUTE Dj zu werden:DJ Tobander ist ein international erfahrener DJ aus Stuttgart in Deutschland. Er legt mit Serato DJ auf und gibt DJ Tipps, wie sie mit der Software ansich besser arbeitenund welche Dinge für DJs außerhalb des eigentlichen Auflegens wichtig sind. Er schreibt außerdem über die Hip-Hop Kultur an sich und dem damit verbundenen Lebensstil.