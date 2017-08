Produktkonfigurator für Shopware 5

WebiProg bietet Produktkonfigurator Erstellung für Shopware 5 und bringt somit auf den Shopware-Markt eine breite Palette an fertigen Shopware Plugins.

-- Der deutsche Markt von E-Commerce Lösungen scheint seit Jahren ein eigenes Shopsystem bekommen zu haben, das für heute wegen der vielen gut durchgedachten Voraussetzungen (wie zum Beispiel hoher Sicherheit oder leichter Ausbaumöglichkeit)eine solide Konkurrenz für Magento stellt. Immer mehr Shop-Betreiber steigen von ihren bisherigen Onlineshops auf Shopware 5 um und das Interesse an Shopware wächst von Tag zu Tag nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen EU-Ländern.Mit dem Interesse an Shopware 5 steigt auch der Bedarf an individuell programmierbaren Shopware Plugins. Aus allen Anfragen für die Programmierung von individuellen Erweiterungen für Shopware 5 steht auf Platz 1 die Erstellung von Produktkonfigurator. Die Produktpersonalisierung ist zu einem wichtigen Bestandteil des E-Commerce in den letzten Jahren geworden und gewinnt mehr an Bedeutung.Der(http://www.webiprog.de/loesungen/shopware-produktkonfigurator-und-designer-tool) ermöglicht auf die Kundenwünsche besser einzugehen und bietet den Benutzern die Möglichkeit, Produkte nach eigenem Maß zu konfigurieren sowie zu gestalten.WebiProg stellt eine große Palette an Produktindividualisierungs-Plugins für Shopware vor:Das T-Shirt Designer Tool (oder Designkonfigurator)bietet die Möglichkeit, die Bekleidung oder Schuhe nach individuellen Bedürfnissen zu gestalten. Dieses Konzept passt unter anderem auch für die Personalisierung von Geschirr (wie Tassen, Schüssel etc.) oder Werbemitteln (wie Kugelschreibern, Notizbüchern etc.)Mit dem T-Shirt Designer Tool wählen die Benutzer Druckarten aus, gestalten Produkte mit eigenen Bildern, Texten und Motiven.Immer öfters wollen die Benutzer einen Traum-Rechner nach eigenem Maß zusammenbauen. In der Regel geht es um die Auswahl der Arbeitsspeicher, Festplatten, Gehäuse, Grafikkarten, Kühlung, Laufwerke, Monitore, Prozessoren (CPU), Ausrüstung mit TV- und Videokarten, Webcams etc.Die individuell zusammengestellten PC-Systeme decken komplett die Einsatzgebiete Ihrer Käufer (sei es Office-PC, High-End PC oder Gaming-PC sowie Workstation etc.).Lassen Sie die Käufer das Traumhalsband ihres Haustieres gestalten, indem Sie individualisierbare Artikel im Shopware-Shop anbieten.Die Schlüsselanhänger lassen sich ebenso wie Halsband mit verschiedenen Borten, ein- oder beidseitiger Bestickung, Verzierung, Beschlägen kombinieren.Der Konfigurator für Plastikkarten passt ideal auch für Druck von Hotelkarten, Apothekenkarten, RFID- und Chipkarten etc. Mit Hilfe des Konfigurators für Plastikkarten ermöglichen Sie Ihren Kunden die Plastikkarten nach eigenen Bedürfnissen zu gestalten und mit Hologramm oder Chip zu versehen.Je nach Art Ihres Geschäftes brauchen Sie für heute eines der oben aufgeführten Shopware Produktkonfigurator-Plugins, um mehr effizienter als Ihre Konkurrenz auf dem Markt vertreten zu sein.WebiProg bietet http://www.webiprog.de/ loesungen/shopware- produktkonfigur... ) und bringt somit auf den Shopware-Markt eine breite Palette an fertigen Shopware Plugins.WebiProg ist die marktführende und spezialisierte Internetagentur in der Entwicklung von Ecomemrce und CMS Lösungen (Magento, Shopware, Gambio, OpenCart, WordPress, Joomla etc). Seit Jahren kümmern wir uns darum, dass unsere Kunden alle Services rund um E-Commerce und CMS aus einer Hand bekommen. Wir lieben, was wir tun, und bieten deshalb auch nicht langweilige Shop-Lösungen oder Programmierung, sondern frische und effiziente Ideen für Ihre Online Strategie.Mehr Information zu Shopware Produktkonfigurator:http://www.webiprog.de/loesungen/shopware-produktkonfigurator-und-designer-tool