NAKIVO ASUSTOR NAS Desteği ve Microsoft SQL Server için Yeni Özelliklerle v7.2 Beta Sürümünü Çıkardı

NAKIVO Backup & Replication v7.2 Beta ASUSTOR NAS üzerine yüklenebilir ve Microsoft SQL Server için işlem kayıtlarını kaldırma ve anında nesne kurtarma sunmaktadır.