NAKIVO ASUSTOR NAS Desteği ve Microsoft SQL Server için Yeni Özelliklerle v7.2 Beta Sürümünü Çıkardı

-- Hızla büyümekte olan, sanallaştırma ve bulut yedekleme yazılımı üreten NAKIVO Inc., NAKIVO Backup & Replication v7.2. için açık Beta Programını başlattığınıduyurdu. V7.2 Beta indirilebilir ve VM yedekleme ve kurtarmayı düzene koyacak ve kolaylaştırmayıamaçlayan yeni özelliklere sahip.Program gerekliliklerini tamamlayan tüm katılımcılar Amazon hediye çeki kazanacaklardır. Daha fazla bilgi ve v7.2 Beta sürümünü indirmek için https://www.nakivo.com/resources/releases/v7.2/.NAKIVO Backup & Replication çeşitli kurulum seçenekleri sağlamaktadır ve Windows, Linux üzerine ayrıca doğrudan QNAP, Synology ve Western Digital NAS sunucularına kurulabilir, bu cihazları güçlü VM Yedekeleme cihazlarına dönüştürür. Yeni Beta sürümü desteklenen NAS sunucularınıyüksek performanslı, güvenilir, stabil ve gelişmiş enerji verimliliği ile bilinen ASUSTOR NAS sunucuları desteği ekleyerek genişletiyor. ASUSTOR NAS üzerine kurulan NAKIVO Backup & Replication v7.2 Beta yedekleme yazılımı, donanımı ve depolamasının yanında veri tekilleştirmeyi tek bir cihazda toplayan mükemmel bir birleşimdir.NAKIVO Backup & Replication v7.2 Beta artık Microsoft SQL Server 2008 ve sonrası için işlem kayıtlarınıkaldırmaya olanak vermektedir. Bu özellik VM depolama alanı azaltmaya yardım eder ve SQL Server'ı veri kaybına neden olacak hatalardan korur. Kayıt kaldırma süreci tamamen otomatiktir:NAKIVO Backup & Replication v7.2 Beta tüm VM'i yedekler/kopyalar, kaynak SQL Server'daki kayıt dosyalarınısiler ve sıkıştırılmış ve tekilleştirilmişVM yedek/kopyasını tüm işlem kayıt dosyaları ile saklar. Bu yedek/kopya dosyası ihtiyaç duyulduğu anda veri tabanı verisini geri getirmek için kullanılabilir.v7.2. Beta ayrıca Microsoft SQL Server için Instant Object Recovery sağlamaktadır. Bu özellik önceden Microsoft Exchange ve Microsoft Active Directory için bulunmaktaydıve veritabanları, ve tablolar gibi seçilen Microsoft SQL Server nesnelerini tüm VM'i geri getirmeden anında geri getirmeyi sağlar. Nesneler kaynak VM'e, farklı bir VM'e veya özel bir konuma aktarılmak üzere geri getirilebilir.Instant Object Recovery özelliği veri getirme sürecini otomatikleştirir ve kolaylaştırır ve zaman ve efor kazandırır.Geniş ortamlarda yeni yedekleme işlemlerini planlarken planların çakışmasını engellemek zaman alıcı ve zor bir görevdir. NAKIVO Backup & Replication v7.2 Beta'da very koruma işlemlerini planlamayı kolaylaştıran bir yol olan Calendar Dashboard bulunur. Calendar Dashboard kullanmak için özel bir yeteneğe ihtiyaç duymaz. Gösterge tablosu geçmiş, güncel ve gelecekte olan yedekleme işlemlerini basit bir takvim görüntüsünde ekrana getirir. Böylelikle, yedekleme ekranında boşluk bulmak çok kolay olur."Kullanıcı deneyimini geliştirmeye ve çok talep edilen özellikleri NAKIVO Backup & Replication'a eklemeye odaklıyız. Bugün kullanıcılarımızı, ortaklarımızı ve IT profesyonellerini yeni v7.2 Beta'yı indirmeye ve kullanmaya davet ediyoruz," Bruce Talley, CEO ve NAKIVO kurucu ortağı.2012'de kurulan merkezi Silikon Vadisinde bulunan NAKIVO Inc. özel bir şirkettir. NAKIVO VMware ve bulut ortamları için hızlı, güvenilir ve düşük maliyetli veri koruma çözümleri geliştirmektedir. 10,000 üzerinde firma verilerini daha verimli ve düşük maliyetli koruma ve kurtarma için NAKIVO Backup & Replication'ıkullanıyor. Ayrıca 150 üzerinde hosting, yönetim, ve bulut servisi sağlayıcısıNAKIVO'yu müşterilerine VM BaaS ve DRaaS sunmak için kullanıyor. NAKIVO dünya çapında 124 ülkede 1,900 kanal iş ortağına sahiptir. Daha fazla bilgi için www.nakivo.com