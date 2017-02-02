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NAKIVO Hyper-V Yedeklemesine Sahip v7 Beta'yı Çıkardı
NAKIVO Backup & Replication v7 Beta sürümü ve bir sürü yeni özellikle beraber Hyper-V 2016 ve 2012 desteğiyle mevcut olarak indirilebilir.
Beta programına katılanlar v7'nin yeni özelliklerini deneyebilecekler:
· Hyper-V yedekleme: Hyper-
· Hyper-V kopyalama: Hyper-V 2016 ve 2012 (R2) VM'lerinin imaj bazlı, daima incremental, application-
· vSphere v6.5 desteği: VMware vSphere 6.5 VM'lerinin yedeklenmesi ve kopyalanması
· Active Directory entegrasyonu:
· Takas dosyalarını
· Aktiviteler bölümü: Çalışmakta olan işlemler, dosya ve nesne kurtarma seanslarını
· Çoklu yedek kaldırma: Herhangi bir işleme ait olmayan yedekler veya belirlenen zaman aralığına ait olmayan yedekler gibi VM yedeklerinin kolayca toplu şekilde silinmesi.
· Korumalı konteynerlerden öğe ayırma: Korumalı konternerlerde bulunan sunucu, cluster ve dosyalar gibi özel VM öğelerinin ayrı tutulması.
"NAKIVO Backup & Replication v7 VM veri korumayı ve kurtarmayı geliştiren güçlü özellikler getirmektedir. Beta sürümünü kullanıcıları
KAYNAKLAR
• Genel Bakış: www.nakivo.com/
• Veri Sayfası: www.nakivo.com/
• Cloud Backup: www.nakivo.com/
• Başarı
• Deneme İndirmesi: www.nakivo.com/
Daha fazla bilgi için www.nakivo.com
Bize Ulaşın: Yana Petrenko, MarCom Manager / yana.petrenko@
Contact
Yana Petrenko
***@nakivo.com
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