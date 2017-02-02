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Industry News





February 2017
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NAKIVO Hyper-V Yedeklemesine Sahip v7 Beta'yı Çıkardı

NAKIVO Backup & Replication v7 Beta sürümü ve bir sürü yeni özellikle beraber Hyper-V 2016 ve 2012 desteğiyle mevcut olarak indirilebilir.
 
 
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Listed Under

Tags:
NAKIVO
VM backup
VM replication

Industry:
Software

Location:
Campbell - California - US

CAMPBELL, Calif. - Feb. 8, 2017 - PRLog -- Hızla büyümekte olan, sanal ve bulut ortamlarını korumak için yazılımı üreten NAKIVO Inc. bugün NAKIVO Backup & Replication v7Beta sürümünün hazır olduğunu ve  www.nakivo.com/resources/whats-new-in-v7.html adresinden indirilebileceğini duyurdu .

Beta programına katılanlar v7'nin yeni özelliklerini deneyebilecekler:

·         Hyper-V yedekleme:  Hyper-V 2016 ve 2012 (R2) VM'lerinin imaj bazlı, daima incremental, application-aware yedeklenmesi.

·         Hyper-V kopyalama: Hyper-V 2016 ve 2012 (R2) VM'lerinin imaj bazlı, daima incremental, application-aware kopyalanması.

·         vSphere v6.5 desteği: VMware vSphere 6.5 VM'lerinin yedeklenmesi ve kopyalanması.

·         Active Directory entegrasyonu: Domain kimlik bilgileri ile NAKIVO Backup & Replication'a giriş yapabilme olanağı.

·         Takas dosyalarını ve bölümlerini geçme: Windows tabanlı ve Linux tabanlı VM'lerin Vm yedekleme hızını arttırmak ve yedek boyutunu azaltmak için otomatik takas dosyası/bölümünü hariç tutma.

·         Aktiviteler bölümü: Çalışmakta olan işlemler, dosya ve nesne kurtarma seanslarının yanı sıra depo alanı bakım görevleri gibi ürün içinde geçekleşen aktivitelerin bir özeti.

·         Çoklu yedek kaldırma: Herhangi bir işleme ait olmayan yedekler veya belirlenen zaman aralığına ait olmayan yedekler gibi VM yedeklerinin kolayca toplu şekilde silinmesi.

·         Korumalı konteynerlerden öğe ayırma: Korumalı konternerlerde bulunan sunucu, cluster ve dosyalar gibi özel VM öğelerinin ayrı tutulması.

"NAKIVO Backup & Replication v7 VM veri korumayı ve kurtarmayı geliştiren güçlü özellikler getirmektedir. Beta sürümünü kullanıcılarımıza ve partnerlerimize sunmaktan ve geri dönüşlerini alacağımız için heyecanlıyız."  Bruce Talley, CEO ve NAKIVO kurucu ortağı."

KAYNAKLAR

•          Genel Bakış: www.nakivo.com/tr/vmware-backup.html

•          Veri Sayfası: www.nakivo.com/tr/resources/NBR-DS.pdf

•          Cloud Backup: www.nakivo.com/tr/cloud-providers/vmware-cloud-backup-as-a-service.html

•          Başarı Öyküleri: www.nakivo.com/tr/customers/success-stories.html

•          Deneme İndirmesi: www.nakivo.com/tr/vmware/vmware-backup-trial.html

Daha fazla bilgi için www.nakivo.com

Bize Ulaşın: Yana Petrenko, MarCom Manager / yana.petrenko@nakivo.com / +1 408 916 5955

Contact
Yana Petrenko
***@nakivo.com
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Source:
Email:***@nakivo.com Email Verified
Tags:NAKIVO, VM backup, VM replication
Industry:Software
Location:Campbell - California - United States
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