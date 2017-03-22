NAKIVO v7 Hyper-V Yedekleme Desteği ve Daha Fazlası ile Çıkıyor

Yeni NAKIVO Backup & Replication v7 Hyper-V 2016 ve 2012(R2) desteği, VMware v6.5 desteği, takas dosyalarını atlama ve Active Directory entegrasyonu dahil olmak üzere bir sürü yeni özelliği sağlamktadır.