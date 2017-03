NAKIVO v7 Hyper-V Yedekleme Desteği ve Daha Fazlası ile Çıkıyor

Yeni NAKIVO Backup & Replication v7 Hyper-V 2016 ve 2012(R2) desteği, VMware v6.5 desteği, takas dosyalarını atlama ve Active Directory entegrasyonu dahil olmak üzere bir sürü yeni özelliği sağlamktadır.

-- Hızla büyümekte olan, sanal ve bulut ortamlarınıkorumak için yazılımı üreten NAKIVO Inc. bugün NAKIVO Backup & Replication v7 çıkardı. Yeni ana özelliklerin içinde:Hyper-V 2016 ve 2012 (R2) desteği: While NAKIVO Backup & Replication zaten VMware ve AWS EC2'yi desteklerken, yeni sürüm hypervisor desteğini Microsoft Hyper-V desteğine genişletiyor ve imaj bazlı uygulama farkında ve Microsoft Hyper-V 2016 ve 2012 (R2) VM'lerinin devamlı incremental yedeklemesini ve kopyalamasınısunuyor. Hyper-V VM desteği ayrıca ağ dışına ve Azure/AWS bulutlarına yedek kopyalama, LAN-free veri transferi, ag hızlandırma, global veri tekilleştirme ve sıkıştırma, anında dosyaların, Exchange nesnelerinin ve Active Directory nesnelerinin kurtarılmasıgibi önceden VMware ve AWS EC2 de bulunan özellikleride barındırmaktadır.Support for VMware vSphere 6.5NAKIVO Backup & Replication v7 sektörde çıkan yeni sürümlerle güncel kalıyor ve kurulduğu gibi VMware vSphere v6.5 desteği sağlıyor. Yeni sürüm VMware vSphere v6.5 ortamları için VM yedekleme, kopyalama ve geri getirilmesini sağlıyor.Takas dosyalarınıve bölmelerini atlamaWindows OS üzerinde ki takas dosyaları ve Linux OS üzerinde ki takas bölmeleri ''sanal hafıza'' olarak görev alırlar ve RAM'in kullanmadığı geçici çalışma süresi verisini saklarlar. Takasların içeriği devamlı değişir, bu yüzden takas verisi tüm VM yedeklerinde ve kopyalarında bulunur. Takas boyutu otomatik olarak RAM'in 3X katı büyüyebileceğinden dolayı bu da gigabyte'larca gereksiz veri işlenecek, transfer edilecek ve her VM için depolanacak demektir. Takas dosyalarının ve bölmelerinin yedeklemede ve kopylamada ki etkisi ufak ortamlarda bile gözle görülür olacaktır. Örneğin, sadece 10 VM'in bir ay boyunca ki yedeği 1.2 TB gereksiz takas verisi barındırabilir. NAKIVO Backup & Replication v7 otomatik olarak VMware VM'lerinin, Hyper-V VM'lerinin ve AWS EC' instance'larının takas dosyalarınıve bölmelerini atlar sonuç olarak daha hızlı ve ufak yedekler ve kopyalar olur.Active Directory EntegrasyonuMicrosoft Active Directory firmalara güvenlik, yönetilebilirlik ve ölçeklendirilebilirliklerini geliştirmede olanak sağlayan en pöpüler directory servislerinden biridir. NAKIVO Backup & Replication v7, Active Directory grouplarının NAKIVO Backup & Replication kullanıcı rollerine eşleşmesini sağlar buda domain kullanıcılarına NAKIVO Backup & Replication'a domain giriş bilgileri ile NAKIVO Backup & Replication'a giriş yapabilmesini sağlar. Active Directory ile entegrasyon firmalara NAKIVO Backup & Replication'ıkendi güvenlik politikalarıile doğrulama ve NAKIVO Backup & Replication'a kolay kullanıcı erişimi olanağı sunar."NAKIVO Backup & Replication v7 VMware, Hyper-V ve AWS EC2 ortamlarınıdaha etkili ve düşük maliyetli koruyan tek bir ekrandır,"Bruce Talley, CEO ve NAKIVO kurucu ortağı. "v7'yi piyasaya sunmaktan heyecanlıyız ve şimdiden müşterilerimizden ve partnerlerimizden Hyper-V yedekleme talebi almaktayız ki bu da bizim inanılmaz gelişmemizi daha da hızlandıracaktır."KAYNAKLARGenel Bakış: www.nakivo.com/tr/vmware-backup.htmlCloud Backup: www.nakivo.com/tr/cloud-providers/vmware-cloud-backup-as-a-service.htmlBaşarı Öyküleri: www.nakivo.com/tr/customers/success-stories.htmlDeneme İndirmesi: www.nakivo.com/tr/vmware/vmware-backup-trial.htmlNAKIVO Hakkında2012'de kurulan merkezi Silikon Vadisinde bulunan NAKIVO Inc. özel bir şirkettir. NAKIVO VMware ve bulut ortamları için hızlı, güvenilir ve düşük maliyetli veri koruma çözümleri geliştirmektedir. 2016 Q4 itibari ile 10,000 üzeinde firma verilerini daha verimli ve düşük maliyetli koruma ve kurtarma için NAKIVO Backup & Replication'ıkullanıyor. Ayrıca 140 üzerinde hosting, yönetim, ve bulut servisi sağlayıcısıNAKIVO'yu müşterilerine VM BaaS ve DRaaS sunmak için kullanıyor. NAKIVO dünya çapında 117 ülkede 1,600 kanal iş ortağına sahiptir. Daha fazla bilgi için https://www.nakivo.com/ Twitter: @NAKIVOFacebook: www.facebook.com/NakivoIncLinkedIn: www.linkedin.com/company/nakivoBize Ulaşın: Yana Petrenko, MarCom Manager / yana.petrenko@nakivo.com / +1 408 916 5955