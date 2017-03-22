News By Tag
Industry News
News By Place
Country(s)
Industry News
NAKIVO v7 Hyper-V Yedekleme Desteği ve Daha Fazlası ile Çıkıyor
Yeni NAKIVO Backup & Replication v7 Hyper-V 2016 ve 2012(R2) desteği, VMware v6.5 desteği, takas dosyalarını atlama ve Active Directory entegrasyonu dahil olmak üzere bir sürü yeni özelliği sağlamktadır.
Hyper-V 2016 ve 2012 (R2) desteği: While NAKIVO Backup & Replication zaten VMware ve AWS EC2'yi desteklerken, yeni sürüm hypervisor desteğini Microsoft Hyper-V desteğine genişletiyor ve imaj bazlı uygulama farkında ve Microsoft Hyper-V 2016 ve 2012 (R2) VM'lerinin devamlı incremental yedeklemesini ve kopyalamasını
Support for VMware vSphere 6.5
NAKIVO Backup & Replication v7 sektörde çıkan yeni sürümlerle güncel kalıyor ve kurulduğu gibi VMware vSphere v6.5 desteği sağlıyor. Yeni sürüm VMware vSphere v6.5 ortamları için VM yedekleme, kopyalama ve geri getirilmesini sağlıyor.
Takas dosyalarını
Windows OS üzerinde ki takas dosyaları ve Linux OS üzerinde ki takas bölmeleri ''sanal hafıza'' olarak görev alırlar ve RAM'in kullanmadığı geçici çalışma süresi verisini saklarlar. Takasları
Active Directory Entegrasyonu
Microsoft Active Directory firmalara güvenlik, yönetilebilirlik ve ölçeklendirilebilirliklerini geliştirmede olanak sağlayan en pöpüler directory servislerinden biridir. NAKIVO Backup & Replication v7, Active Directory grouplarını
"NAKIVO Backup & Replication v7 VMware, Hyper-V ve AWS EC2 ortamlarını
KAYNAKLAR
Genel Bakış: www.nakivo.com/
Cloud Backup: www.nakivo.com/
Başarı Öyküleri: www.nakivo.com/
Deneme İndirmesi: www.nakivo.com/
NAKIVO Hakkında
2012'de kurulan merkezi Silikon Vadisinde bulunan NAKIVO Inc. özel bir şirkettir. NAKIVO VMware ve bulut ortamları için hızlı, güvenilir ve düşük maliyetli veri koruma çözümleri geliştirmektedir. 2016 Q4 itibari ile 10,000 üzeinde firma verilerini daha verimli ve düşük maliyetli koruma ve kurtarma için NAKIVO Backup & Replication'ı
Twitter: @NAKIVO
Facebook: www.facebook.com/
LinkedIn: www.linkedin.com/
Bize Ulaşın: Yana Petrenko, MarCom Manager / yana.petrenko@
Contact
Yana Petrenko
***@nakivo.com
End
Account Email Address Account Phone Number Disclaimer Report Abuse