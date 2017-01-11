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NAKIVO Yeni v7 sürümünde Hyper-V Yedekleme Desteği Olacağını Duyurdu
Q1 2017'de çıkması planlanan, yeni NAKIVO Backup & Replication v7 Hyper-V 2016 and 2012 VM'leri için yedekleme, kopyalama ve kurtarma sağlayacak.
NAKIVO Backup & Replication halihazırda VMware ve AWS EC2 desteklerken, yeni sürüme Hyper-V 2016 ve 2012 (R2) desteği eklenecek ve böylelikle VMware VM'leri, Hyper-V VM'leri ve AWS EC2 instance'ları
Yeni v7 sürümünde gelecek olan özellikler:
• Agent'sı
• Hyper-
• Application-
• Hyper-
• Tüm yedekler için global veri tekilleştirme ve sıkıştırma
• Otomatik yedek doğrulama
• Ağ dışına ve Azure/AWS bulutlarına yedekleme
• Anında veri kurtarma
• Anında Exchange nesnelerini kurtarma
• Anında Active Directory nesnelerini kurtarma
• Aynı veya yeni sunucuya tam VM kurtarma
"Hyper-V desteği NAKIVO Backup & Replication gelişiminde ki mantıklı adımdı" Bruce Talley, CEO ve NAKIVO kurucu ortağı. "Yeni sürüm kullanıcıları
KAYNAKLAR
· Genel Bakış: www.nakivo.com/
· Veri Sayfası: www.nakivo.com/
· Cloud Backup: www.nakivo.com/
· Başarı Öyküleri: www.nakivo.com/
· Deneme İndirmesi: www.nakivo.com/
NAKIVO Hakkında
2012'de kurulan merkezi Silikon Vadisinde bulunan NAKIVO Inc. özel bir şirkettir. NAKIVO VMware ve bulut ortamları için hızlı, güvenilir ve düşük maliyetli veri koruma çözümleri geliştirmektedir. 10,000 üzerinde firma verilerini daha verimli ve düşük maliyetli koruma ve kurtarma için NAKIVO Backup & Replication'ı
Twitter: @NAKIVO
Facebook: www.facebook.com/
LinkedIn: www.linkedin.com/
Bize Ulaşın: Yana Petrenko, MarCom Manager / yana.petrenko@
Contact
Yana Petrenko / NAKIVO
***@nakivo.com
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