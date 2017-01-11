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Industry News





January 2017
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NAKIVO Yeni v7 sürümünde Hyper-V Yedekleme Desteği Olacağını Duyurdu

Q1 2017'de çıkması planlanan, yeni NAKIVO Backup & Replication v7 Hyper-V 2016 and 2012 VM'leri için yedekleme, kopyalama ve kurtarma sağlayacak.
 
 
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Listed Under

Tags:
NAKIVO
VM backup
VM replication

Industry:
Software

Location:
Campbell - California - US

CAMPBELL, Calif. - Jan. 17, 2017 - PRLog -- Hızla büyümekte olan, sanal ve bulut ortamlarını korumak için yazılımı üreten NAKIVO Inc. bugün gelecek olan NAKIVO Backup & Replication v7'nin Hyper-V yedekleme, koplayama ve kurtarma desteği sağlayacağını duyurdu. v7 Beta kaydı için www.nakivo.com/resources/whats-new-in-v7.html

NAKIVO Backup & Replication halihazırda VMware ve AWS EC2 desteklerken, yeni sürüme Hyper-V 2016 ve 2012 (R2) desteği eklenecek ve böylelikle VMware VM'leri, Hyper-V VM'leri ve AWS EC2 instance'larını  aynı üründe yedekleme, kopyalama ve kurtarma imkanı sağlayacak.

Yeni v7 sürümünde gelecek olan özellikler:

•        Agent'sız, çalışmakta olan Hyper-V VM'lerinin imaj bazlı yedeklenmesi/koplayalanması

•        Hyper-V Cluster Shared Volume desteği

•        Application-aware, sürekli-incremental Hyper-V VM yedekleme

•        Hyper-V VM yedeği başına 1,000'e kadar GFS kurtarma noktası

•        Tüm yedekler için global veri tekilleştirme ve sıkıştırma

•        Otomatik yedek doğrulama

•        Ağ dışına ve Azure/AWS bulutlarına yedekleme

•        Anında veri kurtarma

•        Anında Exchange nesnelerini kurtarma

•        Anında Active Directory nesnelerini kurtarma

•        Aynı veya yeni sunucuya tam VM kurtarma

"Hyper-V desteği NAKIVO Backup & Replication gelişiminde ki mantıklı adımdı" Bruce Talley, CEO ve NAKIVO kurucu ortağı. "Yeni sürüm kullanıcılarımıza sanal ve bulut bazlı ortamlarını tek bir ekrandan veri koruma ve felaketten kurtarma imkanı sağlayacak."

KAYNAKLAR

·         Genel Bakış: www.nakivo.com/tr/vmware-backup.html

·         Veri Sayfası: www.nakivo.com/tr/resources/NBR-DS.pdf

·         Cloud Backup: www.nakivo.com/tr/cloud-providers/vmware-cloud-backup-as-a-service.html

·         Başarı Öyküleri: www.nakivo.com/tr/customers/success-stories.html

·         Deneme İndirmesi: www.nakivo.com/tr/vmware/vmware-backup-trial.html

NAKIVO Hakkında

2012'de kurulan merkezi Silikon Vadisinde bulunan NAKIVO Inc. özel bir şirkettir. NAKIVO VMware ve bulut ortamları için hızlı, güvenilir ve düşük maliyetli veri koruma çözümleri geliştirmektedir. 10,000 üzerinde firma verilerini daha verimli ve düşük maliyetli koruma ve kurtarma için NAKIVO Backup & Replication'ı kullanıyor. Ayrıca 100 üzerinde hosting, yönetim, ve bulut servisi sağlayıcısı NAKIVO'yu müşterilerine VM BaaS ve DRaaS sunmak için kullanıyor. NAKIVO dünya çapında 115 ülkede 1,500 kanal iş ortağına sahiptir. Daha fazla bilgi için www.nakivo.com

Twitter: @NAKIVO

Facebook: www.facebook.com/NakivoInc

LinkedIn: www.linkedin.com/company/nakivo

Bize Ulaşın: Yana Petrenko, MarCom Manager / yana.petrenko@nakivo.com / +1 408 916 5955

Contact
Yana Petrenko / NAKIVO
***@nakivo.com
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Source:
Email:***@nakivo.com Email Verified
Tags:NAKIVO, VM backup, VM replication
Industry:Software
Location:Campbell - California - United States
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