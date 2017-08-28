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Katı Sanatı, 3 Boyutlu Tablo, Tablo Satın Al, Tablo Sipariş
Katı Sanatı, 3 boyutlu tablo siparişi. Tablo satın al, tablo sipariş sitesi.
Günümüzde üç boyutlu tablo anlayışına entegre olan Katı sanatında önemli bir aşama ise en ufak figürlerin bile üç boyutlu hale getirilmesidir. Görünüm zenginliği sağlayan bu çalışmalar elbette yoğun bir emekte gerektirir.
Orta boylarda olan bir tablonun yapımı bazen on bşe günde tamamlanırken bu süre çalışmanı
Tablo satın al denilidğinde Katı sanatı eserlerinin ilgi görmesi ise bu nedene başlanıyor. 3 boyutlu tablo siparişi için sitemiz aracılığı ile satın alma işemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Ülkemizde bu sanatın icrasını gerçekleştiren ustakarların tüm eserlerini bulabileceğiniz sitemizde ayrıca Osmanlı dönemi gravür sanatının Katı sanatı ile buluşmasına tanıklık edecek yapımlara da bakabilirsiniz.
Resmi web sitemiz http://katisanati.club
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