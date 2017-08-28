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Katı Sanatı, 3 Boyutlu Tablo, Tablo Satın Al, Tablo Sipariş

Katı Sanatı, 3 boyutlu tablo siparişi. Tablo satın al, tablo sipariş sitesi.
 
ANKARA, Turkey - Sept. 2, 2017 - PRLog -- Sanat dallarından biri olan resim sanatında yüzyılların geleneği olan Katı sanatı günümüzde 3 boyutlu tablo ile buluşuyor. Kesme, katlama ve oyma mahareti ile geçmiş yıllarda yapılan katı sanatında cam, deri ve kağıt kullanılıyordu.

Günümüzde üç boyutlu tablo anlayışına entegre olan Katı sanatında önemli bir aşama ise en ufak figürlerin bile üç boyutlu hale getirilmesidir. Görünüm zenginliği sağlayan bu çalışmalar elbette yoğun bir emekte gerektirir.

Orta boylarda olan bir tablonun yapımı bazen on bşe günde tamamlanırken bu süre çalışmanın inceliğine göre değişkenlik göstererek bir aya kadar çıkabilir.

Tablo satın al denilidğinde Katı sanatı eserlerinin ilgi görmesi ise bu nedene başlanıyor. 3 boyutlu tablo siparişi için sitemiz aracılığı ile satın alma işemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Ülkemizde bu sanatın icrasını gerçekleştiren ustakarların tüm eserlerini bulabileceğiniz sitemizde ayrıca Osmanlı dönemi gravür sanatının Katı sanatı ile buluşmasına tanıklık edecek yapımlara da bakabilirsiniz.

Resmi web sitemiz http://katisanati.club

Ottoman art, Turkish art, 3 boyutlu tablo, üç boyutlu tablo, katı sanatı
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Source:Katı Sanatı
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Tags:3 Boyutlu Tablo, Kati Sanati, Tablo Satin Al
Industry:Arts
Location:Ankara - ankara - Turkey
Subject:Joint Ventures
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