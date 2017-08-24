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August 2017
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Kombi Servisi Ankara, Kombi Servisi Çankaya, Kombi Tamiri Çankaya

Kombi Servisi Ankara, Kombi Servisi Çankaya, Kombi Tamiri Çankaya... Kombi tamirci, kombi bakımı, petek temizliği ve onarımı.
 
CANKAYA, Turkey - Aug. 30, 2017 - PRLog -- Kombi, yalnızca ısınma işlevini terine getirmemekte bununla birlikte sıcak su ihtiyacımızı da karşılamaktadır. Ancak özellikle kış aylarında kombi arızlaarının çok olması ise bakım ve onraımının zamanında yapılmamasından kaynaklanır. Bu nedenle Kombi Servisi Çankaya hizmetleri olarak bu konuda on beş yıllık deneyim dolu tecrübemizi siz değerli bölge sakinlerine sunma gayretinde başarılı çalışmalara imza atıyoruz.

Biz özellikle Kombi tamiri Çankaya hizmetimiz ile Çankaya başta olmak üzere Ümitköt, Öayyolu, Oran, Hilal Mahallesi, Gaziosmanpaşa, Küçükesat, Seyranbağları, Konutkent ve Eryaman gibi belli başlı ilçe ve semtlere de ulaşım sergileyerek günün yirmi dört saati sizlere hizmet sunuyoruz. Bizi acil durumlar eşliğinde hemen arayabilirsiniz.

Kombi tamiri Ankara ilinde hizmetini 15 senedir yerine getiren şirketimiz, sorumluluk sahibi olmakla berebaer disiplinli ve hızlı ulşaım sağlayan bir çalışma programı içinde uygulamalarını gerçekleştiriyor. Farklı ve rakiplerine nazaran daha ekonomik fiyat sunma garantisinde olan firmamız, günümüz tüketici beklentilerine anında çözüm sunabilme başarısını da göstermekte.

Nitelikli çalışma esasları, profesyonel ekibi ve sorumluluk sahibi firma görüntüsünü kurumsal ilkeleri ile benimsemiş olan şirketimiz gün geçtikçe büyüme hedeflerini sırasıyla yerine getirmekte.

Şirketimiz hakkında tüm detayları http://kombitamiriankara.tk/ adresinden temiz edebilirsiniz.

Contact
Mustafa Kara
***@ozontek.com.tr
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Source:Kombi Servisi Çankaya
Email:***@ozontek.com.tr Email Verified
Tags:Kombi Servisi Cankaya, Kombi Tamiri Cankaya, Kombi Tamiri Ankara
Industry:Electronics
Location:Cankaya - ankara - Turkey
Subject:Partnerships
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