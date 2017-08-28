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Gümüş Suyu, Kolloidal Gümüş Suyu Ürünleri ve Siparişi
Kolloidal Gümüş Suyu ürünleri; 5. 15, 40 Ppm gümüş suyu siparişlerinizi verebileceğiniz site. Evcil hayvanlar için kolloid...
Kolloid gümüş suyu dört ana başlıkta incelenebilir. Bunlar; hafif gümüş suyu proteini, elektro gümüş suyu, gümüş tozu ve son olarak gümüş pudrasıdır.
1930'lu yıllarda Amerika'da kullanılan ve daha sonra daha ekonomik olarak yaygınlığı ele geçiren penisilin türevinde antibiyotiklerin kullanımına kadar piyasada bulunan gümüş suyu hakkında tüm detayları aşağıda bulunan bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz.
Genel sağlığın korunmasına verilen son yıllardaki öenm, insanların tarih boyunca kullanımda bulundukları
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Ürün yelpazesi olarak ise; krem, jel ve likit olarak pitasada bulunur. Ana ürün gamları;
5 PPM Kollodial Gümüş Suyu
Kollodial Gümüş Cilt Bakım Solusyonu
Evcil Hayvanlar İçin Gümüş Suyu
Kollodial Yüz Temizleme Jeli
Kollodial Gümüş Cilt Kremi
25 PPM Kollodial Gümüş Suyu
40 PPm Kollodial Gümüş Suyu
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