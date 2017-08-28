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Gümüş Suyu, Kolloidal Gümüş Suyu Ürünleri ve Siparişi

Kolloidal Gümüş Suyu ürünleri; 5. 15, 40 Ppm gümüş suyu siparişlerinizi verebileceğiniz site. Evcil hayvanlar için kolloid...
 
 
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Tags:
Gumus Suyu
Kolloidal Gumus
Gumus Suyu Siparis

Industry:
Health

Location:
Ankara - ankara - Turkey

Subject:
Products

ANKARA, Turkey - Sept. 3, 2017 - PRLog -- Kollaid, insan bedenindeki en küçük yapı formu olarak biliniyor. Çok küçük yapıda bulunuyor olmaları sebebi ile en küçük ve en ince zarları bile kolay şekilde geçebilmektedir. Akabinde ise sindirim sürecinde hemen absorbe olmaktadırlar. Diğer yandan kollaidal gümüş suyu ise buhar damıtımlı su içinde dinlenmiş çok küçük gümüş parçalarını ihtiva eder.

Kolloid gümüş suyu dört ana başlıkta incelenebilir. Bunlar; hafif gümüş suyu proteini, elektro gümüş suyu, gümüş tozu ve son olarak gümüş pudrasıdır.

1930'lu yıllarda Amerika'da kullanılan ve daha sonra daha ekonomik olarak yaygınlığı ele geçiren penisilin türevinde antibiyotiklerin kullanımına kadar piyasada bulunan gümüş suyu hakkında tüm detayları aşağıda bulunan bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Genel sağlığın korunmasına verilen son yıllardaki öenm, insanların tarih boyunca kullanımda bulundukları aletrnatif yöntemleri tekrar gündeme taşımaya başladı. Kolloidal gümüş suyu üürnleri de bunlardan biri olarak son günlerde insanların ilgisini çekiyor.

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Ürün yelpazesi olarak ise; krem, jel ve likit olarak pitasada bulunur. Ana ürün gamları;

5 PPM Kollodial Gümüş Suyu
Kollodial Gümüş Cilt Bakım Solusyonu
Evcil Hayvanlar İçin Gümüş Suyu
Kollodial Yüz Temizleme Jeli
Kollodial Gümüş Cilt Kremi
25 PPM Kollodial Gümüş Suyu
40 PPm Kollodial Gümüş Suyu

Kolloidal, gümüş suyu, gümüş suyu sipariş, gümüş suyu ürünleri... Gümüş suyu nedir? Bu konu hakkında daha fazla ayrıntıya http://www.hemenal.cf/ sayfamızda rastlayabilirsiniz.

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Source:Kolloidal
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