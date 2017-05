Agenzia Consulenti SEO e SEM per Vendere con successo con l'e-commerce

Oggi lanciamo la nuova versione del nostro sito web aziendale PROMUOVI.COM

Alessandro

+38651747591

+38651747591

-- Promuovi.com lancia il nuovo sito. New Web Site.Vieni a conoscere i nuovi servizi della nostra Agenzia con consulenti SEO, SEM e SMM per vendere con successo on line nell'ecommerce anche multipiattaforma.agento utilizza web design responsivo che offre funzioni di navigazione altamente personalizzabili e sempre intuitive ed efficaci per il potenziale acquirente. Un sistema integrato che piace agli internauti per il suo facile impiego e piace al merchant per le sue funzioni avanzate di backoffice con il gestionale degli ordini. La qualità dell'interfaccia grafica e la facilità di navigazione conquistano subito la fiducia del pubblico e ciò innalza immediatamente il ROI. Scegliere Magento non significa solo fare un enorme passo in avanti, per esempio, rispetto alle soluzioni offerte da WordPress che non sono certo ottimizzate per l'e-commerce, significa molto, molto di più. Potrai, ad esempio, gestire facilmente un sistema che integra i diversi ordini provenienti dalla piattaforma con quelli delle vendite digitali su altri canali (Ebay, Amazon, Eprice, ecc.), potrai estrarre facilmente il catalogo per usarlo nelle piattaforme di comparazione prezzi, potrai avviare un processo di Social Commerce ed integrarlo con le recensioni certificate scritte dai consumatori e, ovviamente, potrai integrare la gestione del magazzino. Tutto questo lo potrai avere anche con un'elevata personalizzazione grafica e con un'architettura ed un design costruiti attorno all'utente realizzando un progetto di vendita on line che ti garantirà un'enorme successo.Scegliere Prestashop significa fare un enorme passo in avanti per esempio rispetto alle soluzioni offerte da WordPress che non sono certo ottimizzate per l'e-commerce, significa anche poter gestire facilmente un sistema che integra i diversi ordini provenienti dalla piattaforma con quelli delle vendite digitali su altri canali (Ebay, Amazon, Eprice, ecc.), significa pure estrarre facilmente il catalogo per le piattaforme di comparazione prezzi, per il Social Commerce e per integrare la gestione di magazzino. Tutto questo si può fare anche con un'elevata personalizzazione grafica e con un'architettura ed un design costruiti attorno all'utente che ti garantiranno il successo delle vendite.Contattaci ai seguenti recapiti:E-MAIL: info@promuovi.comITALIA MOBILE + 39 393 1961740SLOVENIA MOBILE + 386 51 747591Visita il Nuovo Sito ( http://www.promuovi.com/ ).