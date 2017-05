Fisher Investments Italia pubblica una nuova infografica sulle differenze tra mercato Toro e mercato Orso

Generalmente, i mercati toro statunitensi durano tre volte più a lungo e sono tre volte più solidi dei mercati Orso

Fisher Investments Italia Bull Market Infographic

-- Nell'ambito della sua missione educativa nei confronti degli investitori, Fisher Investments Italia ha pubblicato una nuova infografica che illustra la natura storica del mercato toro e orso negli USA e che comprende dati sui loro cicli di vita, la loro grandezza e la loro durata.Fisher Investments Italia ha notato una certa confusione diffusa tra gli investitori riguardo la natura dei cicli di mercato. La maggior parte degli investitori ha sentito parlare di mercato toro e orso, ma molti faticano a definirli e non sono in grado di identificarne le caratteristiche rilevanti. Ad esempio, lungo gli interi otto anni dell'attuale mercato toro statunitense, iniziato il 9 marzo 2009, molti investitori hanno temuto che i titoli stessero andando "troppo lontano, troppo velocemente."L'infografica li aiuta a collocare l'attuale situazione di mercato in un contesto storico, facendo luce sull'evoluzione del mercato toro e sulla tendenza a superare le paure più comuni. Differenziando i cicli di vita del mercato toro e orso ed identificandone i punti salienti, l'infrografica offre agli investitori alcuni importanti segnali da tenere d'occhio.Uno dei concetti chiave della grafica è l'evoluzione del sentiment durante un mercato toro. Pochi sono gli investitori che colgono il fatto che i titoli si muovono nel gap tra aspettative basate sul sentiment e realtà. Se, ad esempio, l'opinione pubblica è decisamente pessimista (come è successo a inizio 2009), qualsiasi dato che non sia tremendamente negativo potrebbe essere lo slancio necessario per un mercato toro sul nascere. Al contrario, se le aspettative degli investitori sono euforicamente alte, quei dati convincenti che però mancano il bersaglio potrebbero provocare un calo nei titoli. Analizzare soltanto i dati o il sentiment è un errore comune commesso da molti investitori. Condividendo materiale educativo come questa nuova infografica, Fisher Investments Italia si augura che gli investitori siano in grado di mettere meglio in prospettiva il presente ed evitare potenziali errori d'investimento. Per vedere l'infografica, si prega di visitare:Fisher Investments ItaliaFisher Investments Italia è il nome commerciale utilizzato dalla controllata italiana di Fisher Investments Europe Limited, controllata al 100% da Fisher Investments. Al 31.3.2017, Fisher Investments e le sue affiliate gestiscono oltre € 72 miliardi di attivi: € 37 miliardi per conto degli investitori privati nordamericani, € 31 miliardi per conto degli investitori istituzionali e € 3 miliardi per conto degli investitori privati europei. Per ulteriori informazioni si prega di visitare lo nostro sito https://www.fisherinvestments.com/ it-it