Fisher Investments Norden i Danmark lancerer ny infografik om bull- vs. bear-markeder

Historisk har de amerikanske bull-markeder været mere end tre gange længere og stærkere end bear-markederne.

-- Som led i sit mangeårige informationstilbud til investorerne har Fisher Investments Norden i Danmark nu lanceret en ny infografik, der illustrerer de amerikanske bull- og bear-markeders historiske egenskaber, samt indeholder data om markedernes livscyklus, styrke og varighed.Fisher Investments Norden i Danmark har oplevet, at der blandt investorerne er generel forvirring om markedscyklussernes karakteristika. De fleste investorer kender udtrykkene bull- og bear-marked, men mange har svært ved at definere dem og beskrive deres vigtigste kendetegn. Eksempelvis giver mange investorer udtryk for frygt for, at aktierne i løbet af det 8 år lange amerikanske bull-marked siden 9. marts 2009 har udviklet sig "for meget, for hurtigt." Vores infografik hjælper med at sammenholde de aktuelle markedsforhold med den historiske udvikling og belyser bull-markedernes udvikling og deres tendens til at komme sig oven på en generel frygt. Ved at differentiere mellem bull- og bear-markedernes livscyklus og identificere nøglepunkter undervejs giver vores infografik investorerne en række vigtige punkter at holde øje med undervejs.Et centralt element i grafikken er markedsstemningens udvikling i løbet af et bull-marked. Mange investorer overser det faktum, at aktierne flytter sig i forhold til forskellen mellem de stemningsbaserede forventninger og virkeligheden. Hvis offentligheden fx er meget pessimistisk (som primo 2009), så vil alt andet end katastrofalt dårlige tal skabe grobund for et spirende bull-marked. Omvendt, hvis investorerne er euforisk positive, kan stærke tal, som rammer ved siden af, bane vej for aktiefald. At udelukkende se på data eller markedsstemningen er en generel fejl blandt investorer. Fisher Investments Norden i Danmark håber, at vi ved at dele informationsmateriale, såsom den nye infografik, kan hjælpe investorerne med at sætte de aktuelle forhold ind i en større kontekst og forhindre potentielle investeringsfejl. Se infografikken på: https://www.fisherinvestments.com/ da-dk/markedsindsigt/ ar... Om Fisher Investments Norden.Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England, er et 100 %-ejet datterselskab af Fisher Investments. Pr. 31.12.2016 forvaltede Fisher Investments, dets datterselskaber og tilknyttede aktiviteter over DKK 505 mia. i aktiver for over 175 større institutioner og over 35.000 velhavende privatpersoner. Få mere information på https://www.fisherinvestments.com/ da-dk