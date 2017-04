Fisher Investments Europe kåret til «Wealth Manager of the Year»

ADVFN hedrer Fisher Investments' datterselskap for tredje år på rad

Fisher Investments Europe Wins ADVFN Wealth Manager of the Year 2017

-- Fisher Investments Europe, som er Fisher Investments' heleide datterselskap, ble anerkjent som årets formuesforvalter i 2017 av ADVFN under, som ble kunngjort i mars. Prisene tilstreber å anerkjenne og feire finansbransjens beste produkter og tjenester både i Storbritannia og internasjonalt.ADVFN er et nettsamfunn av private investorer og tilbyr investeringsrelaterte tjenester som investeringsovervåking, kursnoteringer og analyseredskaper. Ved prisutdelingen sa ADVFN-sjef Clem Chambers at «Fisher Investments Europe kombinerer innovasjon og tradisjon for å bistå kundene på veien mot deres finansielle mål. Suksessen støttes av selskapets holistiske tilgangsvinkel. For ADVFN er det en fornøyelse å utrope Fisher Investments Europe til 'Wealth Manager of the Year' for tredje år på rad». Vinnerne ble utvalgt av et dommerpanel som inkluderer investeringsrådgivere, meglerfirmaer, kjente journalister og handelsplattformer fra hele verden.Carrianne Coffey, direktør i Fisher Investments Europe, kommenterte at «Vi føler oss beæret over at selskapet vårt har blitt anerkjent av ADVFN for tredje år på rad. Vi arbeider konstant med å bygge opp et tilbud som gjør investeringsuniverset bedre. Vår prioritet er å gi investorer uovertruffen service og kontinuerlig opplæring. ADVFNs tildeling bekrefter at vi er på rett vei i den bestrebelsen». Fisher Investments Europe ble hedret sammen med 40 andre finansselskaper og personer.Den fullstendige listen over årets vinnere finner du her: http://uk.advfn.com/ awards_2017 Fisher Investments Europe, som ble etablert i 2000, er Fisher Investments' heleide datterselskap. Per 31.12.2016 forvalter Fisher Investments med datterselskaper en kapital på mer enn NOK 617 milliarder – over GBP 29 milliarder for private investorer fra Nord-Amerika, over GBP 25 milliarder for institusjonelle investorer og over GBP 3 milliarder for private investorer fra Europa. Blant kundene hos Fisher Investments og selskapets datterselskaper er over 150 større institusjoner og mer enn 35 000 velhavende personer. Ken Fisher, som er selskapets stifter, har skrevet den meget velansette-spalten «Portfolio Strategy» fra 1984 til 2017 – hvilket gjør han til spaltisten med lengst sammenhengende fartstid i tidsskriftets historie. Han har skrevet 11 bøker, inkludert firebestselgere om finans og investeringer. For ytterligere informasjon henviser vi til www.fisherinvestments.no