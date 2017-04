Fisher Investments Europe har utsetts till årets förmögenhetsförvaltare

Det är tredje året i rad som ADVFN ger Fisher Investments dotterbolag denna utmärkelse.

-- Fisher Investments Europe, ett dotterbolag till Fisher Investments, tilldelades i mars utmärkelsen "Wealth Manager of the Year in 2017" (årets förmögenhetsförvaltare) av ADVFN under evenemanget. Evenemanget syftar till att erkänna och hylla finansbranschens bästa produkter och tjänster, såväl i Storbritannien som internationellt.ADVFN är ett internetforum för privata investerare som erbjuder tjänster som placeringsövervakning, kurser och analysverktyg.– Genom en kombination av innovationer och traditioner hjälper Fisher Investments Europe kunderna att uppnå sina långsiktiga finansiella mål. Detta holistiska tillvägagångssätt utgör grunden för firmans framgångar. ADVFN är mycket glada över att få tilldela Fisher Investments Europe priset "Wealth Manager of the Year" för tredje året i rad, sa ADVFN:s vd Clem Chambers vid prisutdelningen.En jury med representanter för investeringsrådgivare, mäklarfirmor, media och handelsplattformar från hela världen utsåg vinnarna.– Vi är stolta över att vårt bolag fått detta erkännande från ADVFN för tredje året i rad. Vi fortsätter att arbeta för att utveckla ett erbjudande som förbättrar investeringsmiljön, och vi prioriterar alltid att ge våra investerare oöverträffad service och fortlöpande utbildning. Vi ser ADVFN:s utmärkelse som en bekräftelse på de framsteg vi gjort i detta arbete, sa Carrianne Coffey, direktör på Fisher Investments Europe.Fisher Investments Europe tillsammans med 40-talet finansfirmor och individer tilldelades priset.En fullständig lista över årets vinnare finns på följande webbplats: http://uk.advfn.com/ awards_2017 Fisher Investments Europe grundades år 2000 och är ett helägt dotterbolag till Fisher Investments. Per den 31 december 2016 förvaltade Fisher Investments motsvarande över 651 miljarder kronor i tillgångar – över 29 miljarder brittiska pund för nordamerikanska privata investerare, över 25 miljarder pund för institutionella investerare och över 3 miljarder pund för europeiska privata investerare. Fisher Investments och dess koncernbolags kunder omfattar över 150 stora institut och över 35 000 förmögna privatpersoner. Grundaren, Ken Fisher, har skrivit den omtalade krönikan "Portfolio strategy" i tidskriftenända sedan 1984, vilket gör honom till den krönikör som utan uppehåll bidragit till tidningen. Ken Fisher har även författat elva böcker om finansiering och investeringar, inklusive fyra som varit med påbästsäljarlista. Du hittar mer information på www.fisherinvestments.se