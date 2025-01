Talentflix cresce com modelo de assinatura e desafia recrutamento desumanizado no Brasil

Startup já tem 70% da receita vinda de assinaturas e aposta na combinação entre tecnologia e inteligência humana

-- Em um mercado onde decisões de contratação são cada vez mais automatizadas por algoritmos que desclassificam candidatos sem qualquer critério humano, a Talentflix aposta em um caminho diferente. Combinando tecnologia e curadoria especializada, a startup oferece um recrutamento mais ágil e estratégico, garantindo que empresas tenham acesso rápido a talentos realmente qualificados.A empresa foi fundada há dois anos por Alexandre Abreu, ex-Loft e Brookfield, e Ana Piccardo, ex-Nestlé e Votorantim, executivos com ampla experiência em recursos humanos. Junto a eles, o investidor e sócio-institucional Eduardo Alba, executivo com mais de uma década de experiência no mercado em estratégia e novos negócios.A origem da Talentflix está em uma dor real do mercado: no Brasil, as empresas investem R$ 18 bilhões por ano em recrutamento e desenvolvimento de talentos, mas dois em cada três profissionais não permanecem nas empresas depois do primeiro ano. Muitas companhias enfrentam processos de seleção demorados e caros, enquanto candidatos qualificados são filtrados automaticamente por sistemas que não levam em conta o fator humano. "O recrutamento ficou refém da automação excessiva, e as empresas passaram a perder talentos por critérios arbitrários. Criamos a Talentflix porque acreditamos que o melhor processo seletivo é aquele que equilibra tecnologia e análise humana, trazendo mais eficiência para as contratações", afirma Alexandre Abreu, CEO da Talentflix.A solução proposta pela Talentflix combina agilidade e personalização, oferecendo shortlists rápidas e altamente qualificadas. O diferencial da startup está no equilíbrio entre tecnologia e recrutadores experientes, permitindo que as empresas tenham um processo seletivo preciso e adaptado às suas necessidades. "Vimos que o mercado precisava de um modelo mais inteligente e flexível. As empresas perdem tempo e dinheiro com seleções ineficientes, e os candidatos enfrentam filtros automatizados que muitas vezes não refletem seu real potencial. Nossa proposta é transformar o recrutamento em uma experiência mais estratégica e assertiva", explica Ana Piccardo, COO da Talentflix.Desde sua fundação, a Talentflix já atende mais de 80 empresas B2B e mantém um crescimento acelerado. Sua receita anualizada ultrapassa R$ 1,7 milhão, sendo que 70% desse valor já vem de assinaturas, um modelo que garante previsibilidade, escalabilidade e, principalmente, acessibilidade para as empresas, tornando a Talentflix uma alternativa mais eficiente e viável quando comparada aos custos elevados das consultorias tradicionais. A projeção para 2025 é atingir R$ 4 milhões em faturamento, consolidando sua posição no mercado de HR Tech.No último trimestre de 2024, a Talentflix também expandiu seu portfólio para atender empresas que querem desenvolver seus talentos e profissionais em transição de carreira, lançando uma nova frente de serviços que inclui recolocação, outplacement, treinamentos, team buildings e mentorias especializadas. A ideia é escalar essas soluções nos próximos meses, ampliando o impacto da empresa não apenas para as empresas contratantes, mas também para os talentos que buscam oportunidades no mercado. "Nosso propósito vai além do recrutamento:queremos preparar os profissionais brasileiros para os novos desafios de um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico", complementa Ana Piccardo.Para sustentar esse crescimento acelerado, a Talentflix avalia a possibilidade de uma rodada de captação de investimentos em 2025, com o objetivo de garantir capacidade e precisão, além de desenvolver novas frentes de monetização combinando inteligência artificial e toque humano. Com um modelo inovador e sustentável, a empresa segue expandindo sua base de clientes e aprimorando sua tecnologia, sempre com o foco em transformar cada conexão profissional em uma história de sucesso.A Talentflix é uma startup que combina tecnologia e expertise humana para transformar recrutamento e desenvolvimento de talentos. A empresa atende startups, PMEs e grandes corporações, oferecendo soluções ágeis, flexíveis e personalizadas que garantem contratações mais assertivas e estratégicas. Com um modelo de negócios baseado em assinaturas e pay-per-use, a Talentflix vem crescendo de forma acelerada e se consolidando como referência no mercado de recrutamento e desenvolvimento profissional.