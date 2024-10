YYYOURS FORMATIONS devient le premier réseau de centre de formation franchisé de France

YYYOURS FORMATIONS : Premier réseau de centres de formation franchisé en France révolutionnant l'e-learning avec la réalité augmentée et la réalité virtuelle

-- YYYOURS FORMATIONS, le premier réseau de centres de formation franchisés en France, continue d'innover et de repousser les limites de la formation professionnelle. Forte de plus deet d'uneintégrant laet la, l'entreprise transforme la manière dont les collaborateurs des entreprises se forment à grande échelle. Avec plus deréparties en France, Belgique, Suisse et Canada, dont plusieurs grands groupes industriels, réseaux de magasins européens, et géants pharmaceutiques français et belges, YYYOURS FORMATIONS se distingue comme le nouveau leader de la formation numérique.Créée en 2014 au cœur de la Drôme, cette petite entreprise française au nom résolument international a fait des vagues dans le secteur de la formation professionnelle., YYYOURS FORMATIONS a su imposer un modèle de formation 100 % e-learning, même dans des métiers techniques et manuels, souvent perçus comme incompatibles avec ce format.Avec aujourd'huiet plus deà travers le pays, l'entreprise connaît une croissance impressionnante. Elle compte plus deissus de divers secteurs d'activité. Sa capacité à offrir des solutions de formation interactives eneta attiré l'attention de grands groupes industriels, qui s'intéressent à la capacité de YYYOURS FORMATIONS à déployer des modules de formation à un rythme inégalé. Cette approche permet aux entreprises de faire monter en compétences leurs collaborateurs beaucoup plus rapidement que les méthodes traditionnelles.s'annonce comme une année charnière pour YYYOURS FORMATIONS. Déjà approchée par plusieurs géants industriels en vue d'une acquisition, la firme a réaffirmé sa volonté detout en continuant à innover dans le domaine de la formation.Pour soutenir son expansion et garantir des contenus pédagogiques toujours plus pertinents, YYYOURS FORMATIONS a récemment investi massivement dans des technologies de pointe. L'(IA) est désormais au cœur des nouveaux outils de formation déployés par l'entreprise, permettant de proposercouvrantCes innovations technologiques, combinées à une expertise en production de contenu en réalité virtuelle et augmentée, font de YYYOURS FORMATIONS une référence unique dans l'univers de la formation professionnelle. L'entreprise est désormais capable de fournir des solutions sur mesure pour former des collaborateurs à distance avec une qualité pédagogique exceptionnelle et des résultats tangibles.YYYOURS FORMATIONS est fière de contribuer à l'évolution de la formation professionnelle et d'accompagner les entreprises dans leur transformation numérique. Alors que le monde de la formation continue de se digitaliser, YYYOURS FORMATIONS se positionne comme le partenaire idéal pour ceux qui cherchent à moderniser leurs processus de formation.pour l'entreprise, qui, malgré l'intérêt croissant des grands groupes pour son acquisition, entend continuer à développer son savoir-faire et rester un acteur indépendant de premier plan. L'objectif : poursuivre son expansion tout en maintenant la qualité et l'agilité qui ont fait son succès.YYYOURS FORMATIONSKaren RafaEmail : franchise@yyyours-formations.comSite web : [www.yyyours-formations.com ( http://www.yyyoursformations.com )]