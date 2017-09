Diseño de web y grafico en Alicante

End

«¿Dónde ha ido a parar el agua de Entrepeñas y Buendía si a Alicante no llega una gota desde mayo, el trasvase está cerrado, pero siguen cayendo las reservas en la cabecera del río?». Esta es la pregunta que lanzó ayer al Ministerio de Agricultura José Andújar, presidente de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana y vicepresidente del Sindicato del Tajo-Segura, tras constatar que la reserva de agua de los embalses de la cabecera del Tajo ha caido un 30% desde mediados de mayo cuando se cerró el trasvase y no llega una sola gota de agua a Alicante.Pese a ello, la Confederación del Tajo sí que ha permitido que de los pantanos, que están al 10% de su capacidad, se hayan sacado 115 hm?3; para abastecer a las explotaciones agrícolas de Madrid y Castilla-La Mancha, mientras a la provincia de Alicante y Murcia no llega agua para riego y tampoco para el abastecimiento urbano, algo que sí tiene garantizado Madrid, gracias a las reservas del río Alberche y la sierra de Gredos.El problema es grave porque al margen de la agricultura, el suministro urbano de los 34 municipios de la provincia abastecidos por el Taibilla depende de los caudales del Tajo. Ayer, en Entrepeñas Buendía había 257 hm?3;. El 16 de mayo la reserva era de 372 hm?3;.La Confederación del Tajo ha trasvasado 115 hm?3; del Tajo a Madrid y Toledo desde que a mediados de mayo cerrara el trasvase para Alicante y Murcia, donde la situación empieza a ser crítica porque las reservas de la cuenca del Segura están al 16% y tampoco se ha activado todavía el plan para incrementar la producción de agua desalada en Torrevieja donde siguen las obras para aumentar la potencia eléctrica.El Sindicato Central de Regantes denuncia que les acusan de esquilmar el agua, cuando ni a ellos ni al Taibilla les llega una sola gota de agua desde mayo. Rechaza, por otro lado, el informe de Greenpeace al asegurar que los 4.000 hm?3; de agua subterránea que existe en el subsuelo, según los ecologistas, están a 800 metros de profundidad y tienen un contenido en sal que impide utilizar este agua.«Todo esto tiene mucha gracia porque llevamos tres meses sin recibir una sola gota de caudal y desde Castilla-La Mancha nos siguen acusando de esquilmar las reservas. Inaudito. Alguien tendría que explicar dónde ha ido a parar ese caudal», aseveró ayer José Andújar.La cabecera del Tajo soporta el 85% de la demanda de agua y tan sólo tiene el 45% de los recursos. El director del Instituto de Geografía de la Universidad de Alicante subrayó ayer, en este sentido, que el río acusa una fuerte diferencia hidrográfica y climática, ya que tiene una cabecera hidrográfica en la cordillera Ibérica, y una cabecera pluviométrica en los macizos de Guadarrama y, sobre todo, de Gredos con grandes desequilibrios de lluvias.Antonio Rico alertó de que «en la cabecera llueve menos incluso que en el río Segura, con precipitaciones medias anuales que no suelen superar los 500 litros por metro cuadrado. En cambio, en la cabecera pluviométrica, que ese encuentra en la sierra de Gredos, las precipitaciones se sitúan entre 2.000 y 2.500 litros por metro cuadrado al año», explicó. El profesor subrayó que «el plan hidrológico del Tajo aprobado hace un año no tuvo en cuenta este desequilibrio y ahora pagamos las consecuencias en Alicante».Rico apuntó que las «últimas lluvias han sido un bálsamo pero si no llueve mucho este otoño y el próximo inicio de invierno el trasvase va a estar cerrado casi todo el próximo 2018 porque hay que recordar que desde el 1 enero la reserva sube a los 400 hm?3; y es imposible que el caudal almacenado actualmente ascienda de los 257 hm actuales. Una vez más se confirma que el aumento de la línea roja a partir de la cual no hay trasvases de los 240 hm3 a los 400 hm3 fue un error», sentenció Rico.El Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura ha remitido, por su parte, este verano un informe al Ministerio de Agricultura en el que el plantean una serie de medidas que los agricultores consideran que se podría amortiguar e, incluso solucionar, el problema de la falta de recursos en la zona hortofrutícola más importante de España en contribución al PIB y que mantiene, además, cien mil empleos.