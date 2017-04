Empresa De Cordas Elixir Se Junta Ao Projeto "Como Improvisar" De Mauricio Alabama

A empresa de cordas para instrumentos musicais Elixir, mundialmente reconhecida pela qualidade, anunciou que vai presentear um aluno do curso online "Aprenda A Improvisar-O Guia Definitivo", em um dos desafios lançados do instrutor Mauricio Alabama

-- No dia 7 de Março de 2017,Mauricio Alabama surpreendeu a comunidade de guitarristas com o lançamento do curso "Aprenda A Improvisar – O Guia Definitivo". O curso, foi hospedado em um portal online, contendo mais de 4 horas de curso, um eBook de 100 páginas totalmente ilustrados, divididos em 6 módulos, além de mais de 40 vídeos de acompanhamento. O melhor de tudo, o curso é todalmente gratuito.Desde o lançamento do curso, aulas extras e desafios semanais tem sido adicionados ao curso, que foi a maneira encontrada para estimular e incentivar a sua audiência a continuar estudando, ajudando assim ao Mauricio a atingir sua missão de "Elevar o nível musical de todos que quiserem e que tivermos acesso". Um dos grandes desafios de um curso online é de manter o engajamento e o entusiasmo, pois estes são ingredientes tangiveis para aulas presenciais, onde o professor tem reações diferentes, baseado no comportamento de um aluno específico ou até mesmo de uma turma de alunos. Desta maneira, se um aluno está perdendo o foco ou o interesse porque não está tendo o progresso esperado, o professor corrije o problema com exercícios específicos para aquela deficiência, recuperando assim o interesse do aluno. No caso do curso online, fica muito difícil obter esta percepção. Por isso, Mauricio tem se baseado nos comentários de cada aula para decidir qual área trabalhar nestas aulas extra.Esta semana, a empresa Elixir, uma das maiores marcas de cordas para instrumentos musicais do mundo, reconheceu o trabalho de Mauricio Alabama e anunciou que no próximo desafio, estaria presenteando um jogo de cordas para o vencedor do desafio, a ser escolhido pelo Mauricio. "Fiquei sem palavras ao receber a notícia deste incentivo de uma empresa do nível da Elixir. Uma notícia incrível não só para mim, mas para todos os alunos interessados no curso", disse Mauricio Alabama sobre o incentivo da Elixir.Mauricio Alabama decidiu criar o "Desafio Elixir", onde todos os alunos estão convidados a participar, postando um improviso modal, baseado nas instruções passadas pelo Mauricio no vídeo "Desafio Elixir – Improviso Modal". O vídeo pode ser encontrado no seguinte link: https://www.youtube.com/ watch?v=UFESNssMKgY Para quem se interessou no curso, pode visitar o link http://www.mauricioalabamaonline.com