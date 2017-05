Mauricio Alabama Lança O Mini-Curso "Aplicando Modos Gregos Sobre Escalas Pentatônicas"

Mauricio Alabama uniu Modos Gregos e Escalas Pentatônicas! Caracterize um determinado Modo Grego usando uma escala Pentatônica.

-- Escalas pentatônicas são as escalas mais utilizadas no mundo da guitarra moderna. A facilidade e flexibilidade de seus desenhos e variações trazem sonoridades diferentes que enriquecem a composição. Já Modos Gregos são inversões de escalas do campo harmônico maior e trazem um universo novo para o campo harmônico. Quem domina Modos Gregos é capaz de caracterizar uma mesma composição em diferentes modos.O instrutor Mauricio Alabama uniu Modos Gregos e Escalas Pentatônicas, permitindo que guitarristas possam caracterizar um determinado Modo Grego usando uma escala Pentatônica (uma nova digitação, não sobreposição). Isso traz um universo totalmente novo para qualquer composição (seja ela pre-composição ou improviso). Poderíamos dizer que seria algo como chamar uma escala de Pentatônica Lídio ou Pentatônica Lócrio."Esta técnica trata-se de um segredo pessoal que eu descobri e venho aperfeiçoando e aplicando nos últimos anos para o meu uso próprio. Por ser uma técnica que pode salvar um improviso, eu decidi tornar público através deste mini-curso, que vai abrir os olhos de guitarristas que já possuem algum conhecimento básico de campo harmônico, escalas pentatônicas e modos gregos", disse Mauricio Alabama.Quando perguntado sobre o conteúdo do curso, Mauricio disse que contém:- [Inicialmente]duas vídeo-aulas com múltiplas câmeras em HD (Alta resolução)- Vídeos apresentam gráficos com os intervalos utilizados para melhor assimilação- Apostila em PDF totalmente ilustrada para acompanhamento das aulas em vídeo- Vídeo-aula para praticar o conteúdo apresentado. Neste vídeo você vai tocar junto com o Maurício Alabama- Todos os backing tracks utilizados no curso no formato MP3Você pode assistir ao vídeo de lançamento do mini-curso no link abaixo:"O meu objetivo com este curso é que o aluno REALMENTE aprenda, sendo que se acharmos necessário, vídeo-aulas adicionais podem ser adicionados. Quero ter certeza de que todos entendam e saibam aplicar a técnica", completou Mauricio Alabama.Aqueles que tiverem interesse no curso, podem acessar através deste link: