Mauricio Alabama Lança O Mais Completo Curso De Improvisação Online Totalmente Gratuito

-- O improviso na guitarra é sem dúvida o maior desafio do guitarrista, seja ele iniciante, intermediário, avançado ou profissional. Existem vários motivos para que este segmento do aprendizado e execução seja o mais desafiador. Dentre estes motivos, a combinação entre pensamento rápido, conhecimento teórico e intimidade com o instrumento, fazem que este desafio seja sempre um objetivo difícil de se alcançar, quando não aprendido e praticado/aplicado corretamente.Com o surgimento da internet e de ferramentas como o YouTube, o conhecimento ficou indiscutivelmente mais acessível a todos. A riqueza de conhecimento disponível hoje, faz com que qualquer um possa se tornar um excelente músico. Porém, da mesma maneira que a riqueza de informação possa ajudar a todos a atingir o sucesso, também pode dificultar o progresso, pois o conteúdo espalhado na internet está misturado entre material de alta e baixa qualidade, além de não estar disposto em nenhuma sequência didática. São fragmentos de conhecimento, que apenas quando apropriadamente conectados, podem fazer com que aspirantes possam se tornar mestres no assunto. O grande problema está justamente em fazer com que o leigo saiba conectar estes fragmentos de conhecimento.Pensando nisso, o conhecido músico e instrutor Mauricio Alabama, decidiu resolver este problema de uma maneira inovadora e surpreendente. Ele criou um portal online com um curso completo de improvisação, abrangendo desde o campo harmônico menor, até modos gregos. São mais de 4 horas de curso, contendo um eBook de 100 páginas totalmente ilustrados, divididos em 6 módulos contendo 40 vídeos de acompanhamento. O mais impressionante de tudo, é que tudo isso é completamente gratuito. O curso não é apenas um conjunto de páginas em um website. O curso também combina um roteiro didático, contendo uma sequência de e-mails estrategicamente programados com aulas adicionais e desafios propostos para que os alunos estudem, cresçam musicalmente e postem suas respostas online."Temos como missão elevar o nível musical de todos que quiserem e que tivermos acesso", disse Mauricio Alabama quando perguntado o porquê de lançar um curso deste nível com custo zero. "Sei que vamos colher os frutos deste trabalho daqui a alguns anos, quando vamos assistir meus alunos começando a se destacar no cenário musical", completou Mauricio Alabama. Segundo ele, o projeto não para por aí, indicando que ainda tem mais por vir. Vamos aguardar.Para quem se interessou no curso, pode visitar o link http://www.mauricioalabamaonline.com