Nieuw! Cloud Master (CloudMASTER)

Deze Cloud Master opleiding (inclusief examen) leidt op voor het internationale, onafhankelijke Certified Cloud Master (CloudMASTER) certificaat.

Contact

International Management Forum (IMF)

+31 402 460 220

info@imf-online.com International Management Forum (IMF)+31 402 460 220

End

-- Naarmate steeds meer organisaties profiteren van de voordelen van een migratie naar verschillende vormen van cloud diensten, is de vraag naar cloud computing vaardigheden enorm toegenomen. De meeste vraag gaat uit naar een opleiding die IT professionals de vaardigheden biedt om de veelheid aan cloud technologieën in hun organisatie met succes te kunnen managen.De Certified Cloud Master opleiding biedt IT professionals een sterk fundament in cloud technologieën, de algehele cloud architectuur en het beheer van de cloud infrastructuur, evenals een technisch begrip van de implementatie en het beheer van moderne web services. De opleiding dekt de cloud technologieën af van de meest toonaangevende leveranciers, zoals Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), Drupal, VMware, WordPress, Google Docs en Digital Ocean.Het 13-daagse Cloud Master certificeringsprogramma bestaat uit 3 cursussen met bijbehorende examens:• Cloud Technologies (3 dagen)• Cloud Operations (5 dagen)• Cloud Architecture (5 dagen)Kijk voor meer informatie op de website van International Management Forum (IMF); www.imf-online.com ( http://www.imf- online.com/vakgebieden/ IT_algemeen/ certifi... ).International Management Forum (IMF) ( http://www.imf- online.com/ ) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van veelal certificerende (vaak ook schriftelijke en online) cursussen en (post-HBO) opleidingen. De cursussen sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van het management en professionals van (middel)grote organisaties en bestrijken onder meer het ICT, financiële en HRM-vakgebied. IMF is al bijna 25 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 15 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.