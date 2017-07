Nieuw bij IMF! 4-daagse training Cyber Security (CSX) Fundamentals

Deze 4-daagse Cyber Security training leidt op voor het wereldwijd erkende Cyber Security (CSX) Fundamentals certificaat van ISACA.

Contact

International Management Forum (IMF)

+31 402 460 220

info@imf-online.com International Management Forum (IMF)+31 402 460 220

End

-- Organisaties moeten hun Cyber Security constant aanpassen om nieuwe, steeds geavanceerdere aanvallen te kunnen weerstaan en om met nieuwe regelgeving om te kunnen gaan. ISACA - de internationale auditing en IT-security vereniging - heeft daarom een Europese richtlijn uitgebracht die organisaties ondersteunt bij het nemen van maatregelen tegen cybercriminaliteit.De Cyber Security (CSX) Fundamentals training bestaat uit 4 dagen en behandelt met name de technische aspecten van Cyber Security. Daarnaast worden de 5 domeinen van het ISACA Cyber Security Fundamentals examen behandeld, t.w.:· Cyber Security concepts· Cyber Security architecture principles· Security of networks, systems, applications and data· Incident response· Security implications and adoption of evolving technologyHet Cyber Security (CSX) Fundamentals lesprogramma sluit aan bij het US NICE Framework dat is ontwikkeld door een internationaal team van Cyber Security professionals. Behandeld worden o.m. onderwerpen als implementatie, risicomanagement, audits en COBIT. Het 4-daagse lesprogramma biedt de deelnemers concrete kennis en inzicht en een uitstekende voorbereiding op het ISACA Cyber Security (CSX) Fundamentals examen.Kijk voor meer informatie op de website van International Management Forum (IMF); www.imf-online.com ( http://www.imf- online.com/vakgebieden/ IT_security/ cyber-s... ).International Management Forum (IMF) ( http://www.imf- online.com/ ) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van veelal certificerende (vaak ook schriftelijke)cursussen en (post-HBO) opleidingen. De cursussen sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van het management en professionals van (middel)grote organisaties en bestrijken onder meer het ICT, financiële en HRM-vakgebied. IMF is al bijna 25 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 15 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.