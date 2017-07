Nieuw bij IMF! Business Process Management (BPM) in de praktijk

BPM training: Succesvolle methodes, instrumenten en best practices om bedrijfsprocessen te beschrijven, analyseren en optimaliseren.

-- Kennis van Business Process Management (BPM) helpt enorm bij het oplossen van problemen in bedrijfsprocessen. De meeste organisaties beschikken evenwel over onvoldoende kennis en expertise om Business Process Management (BPM) goed uit te voeren. Zij zijn niet in staat om de juiste functionele requirements boven tafel te krijgen die nodig zijn om systemen voor procesmanagement en informatiemanagement succesvol te implementeren.De 4-daagse training Business Process Management (BPM) biedt een praktisch raamwerk dat de deelnemers inzicht geeft in de praktijk van BPM. Door te werken met praktijkvoorbeelden op het gebied van stakeholdermanagement en verandermanagement, flowcharting, procesmodellering en procesnotificatie leren de deelnemers organisatieprocessen te optimaliseren en te observeren, proces uitkomsten te voorspellen en toekomstige bedrijfsscenario's te modelleren.Deze BPM training is met name bedoeld voor informatieprofessionals die betrokken zijn bij een project waarin het informatieproces moet worden geoptimaliseerd of geautomatiseerd en die vat willen krijgen op alle ins en outs van Business Process Management (BPM). De BPM training is daarnaast waardevol voor professionals die werkzaam zijn in IT, procesmanagement en business management of die een rol hebben als business analist, business architect, business consultant of projectleider/manager in een procesmanagement project.Kijk voor meer informatie op de website van International Management Forum (IMF); www.imf-online.com ( http://www.imf- online.com/vakgebieden/ IT_algemeen/ busines... ).International Management Forum (IMF) ( http://www.imf- online.com/ ) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van veelal certificerende (vaak ook schriftelijke)cursussen en (post-HBO) opleidingen. De cursussen sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van het management en professionals van (middel)grote organisaties en bestrijken onder meer het ICT, financiële en HRM-vakgebied. IMF is al bijna 25 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 15 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.