Medicina Estetica Filler Botox Salerno Avellino Padula Dr. Sacco Maxillo Facciale

Medicina Estetica Salerno Avellino Dott. Francesco Filler Botox Sacco Sala Consilina Teggiano Polla Buonabitacolo Lagonegro Eboli Campagna Battipaglia Piontecagnano Sassano

Contact

Studio Dr. Sacco

3492836227

***@studiodentisticosacco.it Studio Dr. Sacco3492836227

End

--Durante tutto l'arco della nostra vita la pelle perde gradualmente un elemento fondamentale per la sua elasticità compattezza e lucentezza: l'acido ialuronico. La regolazione dell'idratazione della cute è mediata dalla sua presenza che coinvolge anche la sintesi del collageno e si estrinseca nel blocco dei radicali liberi. La sua naturale diminuzione nella pelle con il progredire dell'età e con cause naturali, come l'esposizione solare, si evidenzia con il formarsi delle rughe via via sempre più profonde nell'ambito di un tessuto che perde di tonicità, perdendo spessore ed elasticità, direttamente collegato con la riduzione di fibre collagene ed elastina:fenomeno che chiamiamo atrofia dermica. L'apporto di acido ialuronico nei tessuti carenti è il perno su cui si fonda la moderna medicina estetica. L'acido ialuronico lega molecole di acqua per riempire le depressioni più visibili del viso.Gli inestetismi del viso possono essere corretti iniettando nel derma o nel sottocutaneo prodotti di origine biologica denominati "filler".Le indicazioni classiche sono l'aumento volumetrico facciale e delle labbra, per donare un nuovo aspetto turgido e carnoso o per avere degli zigomi più alti migliorando l'espressivitàdel viso. La funzione riempitiva del filler ridona un aspetto più pieno del viso e quindi più giovane.Il filler trova esatta indicazione nel trattamento medico estetico di rughe superficiali e profonde, aumento volumetrico di aree anatomiche, correzioni di deficit della cute congeniti o acquisiti. Le perdite di volume del volto dipendono dal riassorbimento osseo, atrofia del grasso sottocutaneo e dalla discesa delle borse adipose, tutto porta inevitabilmente ad assumere aspetto appesantito con guance appiattite.I filler più utilizzati dai medici specialisti e che garantiscono la maggiore sicurezza sono a base di acido ialuronico, il quale possiede un altro enorme vantaggio: è completamente riassorbibile. La riassorbibilitàè la migliore ragione per scegliere un filler evitando tutte la serie di complicanze che sono ampiamente documentate in letteratura per i filler permanenti.L'acido ialuronico è preparato in gel ma è disponibile in varie formulazioni può essere "cross- link", in base alla chimica costruttiva inducente dei legami tra le diverse catene di acido ialuronico. I filler cross-linkati, avendo un struttura stabile, hanno una lunga durata d'azione e quindi di permanenza nell'area di impianto; I filler non cross linkati , quindi con acido ialuronico libero, hanno indicazione clinica per l'idratazione e la bio-rivitalizzazione della cute.La maggior parte dei filler a base di ialuronico non è di origine animale ma bensì di sintesi, per impedire possibili reazioni allergiche e quindi maggiore bio-tollerabilità. il medico esperto deve tener ben presente alcune linee guida fondamentali prima di intervenire:tipo di pelle, grado di aging, giusta concentrazione di acido ialuronico, area da trattare. Lo studio accurato di questo insieme di fattori garantisce il risultato desiderato dal paziente.Bisogna correttamente informare il paziente che la durata del filler è molto influenzata da fattori come: fumo, stress, alimentazione, abitudini di vita, esposizione ai raggi UV solari/artificiali. E' consigliabile seguire terapie di supporto con creme e integratori specifici che ne allunghino la persistenza. La seduta dura circa 30 minuti, in mani esperte, prevede delle iniezioni nei punti del viso scelti dal medico e si esegue ambulatorialmente. Si utilizzare un pre- trattamento con un anestetico locale in crema.Il medico specialista trae grande vantaggio nell'utilizzare più tecniche contemporaneamente per ottenere il risultato quanto più naturale possibile aderendo alle aspettative del paziente. In quest'ottica la sinergia tra l'uso del filler a base di acido ialuronico e il Botox o meglio la tossina botulinica garantisce risultati eclatanti. L'interazione tra le due tecniche richiede da perte del medico specialista grande competenza e visione d'insieme, le varie aree da trattare in maniera diversa impongono uno studio adeguato e approfondito.