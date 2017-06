Medicina Estetica Salerno Padula Dr Sacco Maxillo Facciale Filler Botox Potenza Vallo Della Lucania

Medicina Estetica Dott. Francesco Sacco Salerno Avellino Padula Battipaglia Pontecagnano Potenza Vallo della Lucania Campagna Sassano Sala Consilina

-- info@studiodentisticosacco.itSta arrivando l'estate a grandi falcate e si fa sempre più prepotente il desiderio di giungere in spiaggia in gran forma. La medicina estetica offre oggi grandi possibilità di scelta per le singole esigenze personali. Ognuno ha un qualcosa che vuole migliorare del proprio corpo: le rughe, le labbra, gli zigomi, insomma questo è il periodo in cui il medico ha il suo bel da fare per venire incontro alle esigenze dei suoi pazienti. Ho utilizzato il termine pazienti con precisione perché è di pazienti di cui parliamo e non di clienti! La medicina estetica è una branca della medicina esercitata da un medico e richiede competenza ed esperienza. Tra i trattamenti più richiesti la palma spetta sicuramente al Botox o meglio alla tossina botulinica poiché in Italia la tossina botulinica di tipo A purificata per uso in medicina estetica viene venduta con altri nomi commerciali. L'uso del botulino è considerato il trattamento di prima scelta nell'eliminazione delle rughe d'espressione, la sua azione mio-rilassante agisce sui muscoli mimici del viso impedendo la contrazione nella zona da trattare; in estrema sintesi si può affermare che il suo campo d'azione principale è la parte alta del volto. Volendo evidenziare un elenco delle principali aree target interessate nella metodica con il botulino si può indicare: rughe della fronte, rughe sopracciliari, rughe del contorno occhi (le cosiddette zampe di gallina), rughe orizzontali frontali. Il botulino è estremamente efficace sulle rughe ma non è un riempitivo come i filler utilizzati per le guance e le labbra, per cui non avremo un aumento volumetrico della parte interessata, ma il medico esperto può utilizzare utilizzare sinergicamente le due tecniche per ottenere un risultato completo del viso, restituendo lineamenti più freschi e ridisegnando linee estetiche appesantite dagli anni. Il trattamento a base di botulino ha una duplice finalità: rilassare la muscolatura interessata ma allo stesso tempo riattivare i muscoli non trattati restituendo una mimica facciale compromessa da anni di abitudini viziate o tic nervosi. La durata dell'azione del botulino dipende dal sesso e dalle zone del viso trattate: si può individuare un lasso di tempo dai tre ai sei mesi. Il trattamento, in mani esperte, non provoca dolore né gonfiori, sono piccole iniezioni con aghi dedicati per un minimo traumatismo. Ovviamente è fondamentale individuare le aree da trattare in maniera selettiva, per cui è altamente raccomandabile di affidarsi, per questo utile ma delicato trattamento, ad un medico esperto, che garantisca serietà e professionalità. A margine di questa breve esposizione sul botulino ritengo importante mettere in evidenza che un trattamento, qualunque esso sia, è efficace se inserito in una programmazione generale sul paziente: non esiste il trattamento che da solo risolva completamente il disagio estetico di un paziente, ma il medico competente deve pianificare un insieme di terapie tra di loro complementari e sinergiche per ottenere il massimo risultato, e oggi la medicina estetica ha tante frecce al suo arco!