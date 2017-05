'Crónicas del Mosquín', novela que ayudará a las mujeres víctimas de malos tratos

La Fundación Ana Bella para victimas del maltrato y violencia de género recibirá una donación por cada ejemplar vendido

18620693_ 820337351463194_ 6535808079908950923_ o

Spread the Word

Listed Under Tags:

• Mosquin

• Lavado

• Reddeexito Industry:

• Literature Location:

• Sevilla - Sevilla - Spain Subject:

• Products

Contact

Manuel Rodriguez

***@netforsuccess.com Manuel Rodriguez

End

-- La Fundación Ana Bella y Manuel R. Lavado se conocieron hace unos meses. Una idea, un proyecto les une aunque sus caminos se hayan emprendido por separado, ayudar a los demás a alcanzar sus metas gracias a las relaciones y un entorno positivo.De esta forma, gracias a una meta en común, que ambos proyectos comparten, la Fundación Ana Bella y @NetForSuccess firmaron un acuerdo. Por cada ejemplar vendido de la novela de Manuel, que se presenta esta semana, 'Las Crónicas del Mosquín', la Fundación Ana Bella recibirá una donación.A la salida de la Fundación Manuel comentaba en el programa de Onda Sevilla Radio, " deseo ayudar y aportar también mi granito de arena para aquellas mujeres que han salido del maltrato y ayudar a que otras abran los ojos ya que es mucho más sencillo rodeándose y atrayendo relaciones positivas a sus vidas". Añade que es además una satisfacción personal "ayudar a los demás y crear entornos positivos siempre es una satisfacción, sabiendo que los demás están felices en tu entorno también te proporciona felicidad ".Manuel, tras años de experiencias y contacto con personas de éxito ha fundado un proyecto de Desarrollo Personal, @NetForSuccess (red para el éxito), que pretende ayudar a las personas a través de las relaciones positivas. El método se describe en la novela que se lanza este fin de semana 'Las Crónicas del Mosquín', a través de las actitudes de sus personajes posibilitando identificar modelos de conducta similares a la vida real y 'Las 6 Leyes para el éxito' que él describe como "la clave para crear un entorno favorable que te permita conseguir aquello que te propones".Para Manuel el éxito no simplemente consta de una dimensión personal sino también social puesto que todos necesitamos un ambiente propicio para desarrollarnos."Para ello he creado un método y herramientas que he podido utilizar para mi y otras personas a lo largo de toda mi trayectoria y que ahora deseo poner al alcance de todos los que lo necesiten conocer bien la importancia que las relaciones positivas suponen a la hora de lograr las metas.""Soy consciente de que puedo ayudar", añade, "los maltratadores no cumplen ninguna de las 6 Leyes de las relaciones de Éxito, y probablemente las victimas tampoco". El maltratador es especialista en incumplir la 2ª y 4ª Ley, la Ley de la Interdependencia, ya que el maltratador crea las situaciones o abusa de la dependencia que su victima tiene con ellos y la Ley de la inclusión, ya que una de las principales armas del maltratador es la exclusión de la victima de cualquier tipo de relación social, especialmente si es positiva.Dos Leyes que la Fundación Ana Bella conoce bien y trabaja con sus programas, el Programa Amiga, La Escuela y los Testimonios Positivos.Comprar el libro aquí:Web de la empresa:Web Fundación Ana Bella:https://www.fundacionanabella.org/