Studeo démocratise l'accès à l'éducation d'élite

La nouvelle plate-forme vidéo étend l'accès à un soutien scolaire haut de gamme

Nicolas Levandowsky

Nicolas Levandowsky

-- L'application Studeo sort pour bousculer le soutien scolaire. Studeo est une application d'apprentissage vidéo avec deux objectifs : améliorer les notes des étudiants et ouvrir la voie aux Grandes Ecoles. Studeo propose des cours de qualité, abordables, ainsi que des techniques d'apprentissage simplifiées au sein d'une plateforme conviviale et engageante.Les tuteurs Studeo sont diplômés de Polytechnique, de l'ENS, et ont propulsé un grand nombre de leurs étudiants en Grandes Ecoles. Ce soutien scolaire d'élite coûte cher (150€/h) et le prix est un obstacle pour de nombreuses familles cherchant de l'aide pour l'éducation de leurs enfants. Avec Studeo, ces tuteurs peuvent offrir leur contenu à une fraction du prix d'un cours particulier, en digitalisant l'expérience du cours particulier. Studeo ambitionne de développer du contenu pour couvrir les Sciences, du lycée aux classes préparatoires en Maths, Physique, Chimie et Biologie, en commençant par le contenu de Maths terminale.Les étudiants ont accès à de courtes vidéos résumées, des QCM, des Flashcards, des forums en direct pour les questions-réponses, via leur smartphone. Ils peuvent se référer aux leçons n'importe quand et n'importe où. Il ne sera plus nécessaire de passer des heures à chercher un professeur particulier. Studeo les a sélectionnés drastiquement et les a rendus accessibles à tous. Les étudiants ont un accès illimité au contenu et peuvent poser des questions dans la section forum de l'application. L'application fournit aux étudiants des outils de révision pratiques pour optimiser leur apprentissage, comme des vidéos de correction et des flashcards qu'ils peuvent utiliser dans le bus pour se rendre à l'école ou pendant les pauses.L'abonnement Studeo permet d'accéder à 200 vidéos, 200 QCM, 100 Flashcards et un forum d'échanges, avec une bibliothèque de contenu en constante évolution. L'application est disponible sur Apple Download Now ( https://apps.apple.com/ us/app/studeo/ id1564567385 ) et Google Download Now ( https://play.google.com/ store/apps/details? id=com.siya.st... ) store avec une période d'essai gratuite.Veuillez visiter www.studeoapp.fr pour plus d'informations.