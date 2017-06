5 métodos favoritos de los Ciber-Criminales para robarte dinero [informe]

15.6 % de la población de internet en México, sufre robos o estafas por los ciber-criminales, uno está 31 veces más expuesto a los estafadores en internet que a un ladrón convencional. En 2016 se incrementaron en 2.4 millones los casos

Media Contact

Joaquin Poggi

joaquin@rubrikkgroup.com Joaquin Poggi

End

--La venta de autos suele presentar complicaciones, si bien es cierto que a través de internet se pueden encontrar auténticas oportunidades en la venta de autos, desafortunadamente, también es común que nos encontremos con diferentes estafas en la venta de autos por internet a través de anuncios clasificados que realmente son un engaño.1. Depósitos bancarios como reserva de la ventaLo que hacen los criminales es solicitar a los compradores que ingresen una pequeña cantidad en concepto de reserva, haciendo un depósito bancario a alguna cuenta de plataformas como Oxxo, Elektra o incluso a cuenta bancaria. Lo hacen indicando que hay varias personas interesadas y que lo mejor es realizar el ingreso lo antes posible, una vez se confirma el ingreso se proporciona una dirección en la que no hay nadie y de esta forma se consuma el timo, ya que la cantidad es retirada por el estafador rápidamente para que no se pueda reclamar.2. Contestaciones rápidas, la estafa del coche imaginarioA diferencia de otros tipos de estafas o hurtos, la defraudación en el mundo de la venta de coches tiene una particularidad y es que el estafador suele actuar de forma muy atenta ya que la cantidad es alta y la ganancia puede ser mucha. En estafas de cámaras o iphones, los estafadores no suelen contestar rápidamente a los mensajes, pero en los autos, los estafadores contestan constantemente a los mensajes y solicitan confirmaciones simulando que están moviendo papeles, de esta forma se genera sensación de que todo es real cuando no es así.3. El fraude 419, la estafa del extranjeroSe trata de uno de los tipos de fraudes más comunes en internet, en inglés se conoce como 419 Scam y consiste en que una persona que está fuera del país, un extranjero, quiere comprar el vehículo, dice que envía una transferencia, pero simula normalmente enviar dinero de más que le tenemos que devolver a través de una transferencia por Western Union o Money Gram, nos envía recibos falsos de la transferencia y nos apremia a enviar el dinero para que así caigamos en su engaño.4. Desconfía de los precios bajosLos criminales suelen ofertar modelos de autos muy actuales a precios bajos, de esta forma tratan de seducir a aquellos que quieren siempre adquirir las mejores ofertas, suelen ser personas que pagan rápido ante la posibilidad de quedarse con el auto y es por ello que suelen caer en este tipo de engaños.5. Pagos a través de entidades que no garantizan nada ante problemasMuchos estafadores utilizan los clasificados para realizar anuncios de autos y solicitar pagos a través de entidades que no garantizan nada ante problemas, tenemos que asegurarnos que utilizamos métodos de pago seguros que proporcionan garantías.Por Favor denuncie estos problemas en el sitio webEn TodoClasificados.mx contamos con un equipo profesional trabajando constantemente por la calidad y seguridad del contenido publicado. Como los anuncios se actualizan cada 20 minutos, es muy importante que los usuarios denuncien cualquier caso que encuentren en nuestro sitio para que así podamos estar alerta.A disposición de los usuarios hay un botón para denunciar en cada uno de los clasificados, de esta forma se podrá indicar cuando un anuncio es fraudulento, y así rápidamente nuestro equipo podrá eliminarlo. Disponemos de millones de anuncios y los sistemas automaticos no eliminan el 100% de los casos, su ayuda en el reporte incrementa la seguridad a todos nuestros usuarios.¿Dónde y cómo denunciar a los ciber-criminales en México y otros países?En México la Comisión Nacional de Seguridad es quien, a nivel federal, puede recibir denuncias de incidentes informáticos, para posteriormente hacer las investigaciones para ubicar y procesar a ciberdelincuentes para evitar incidentes futuros.Tel: 52425100 EXT. 5086Email: policia.cibernetica@ssp.df.gob.mxTwitter: @UCS_CDMX #CiberneticaCDMXSi eliges enviar un correo electrónico, el cuerpo del mensaje debe contener:• URL de la página fraudulenta• Motivo de la queja• Correo de remitente si te han enviado correos fraudulentos• IP del remitente del correo, por destacar algunos.En el resto del mundo debes denunciar a:• Comisión Federal de Comercio• FBI Internet Crime Complaint Center (IC3)• InterpolEste artículo fue posible crearlo gracias a:Policía de México, Policía cibernética de México, FBI ( IC3 ), Norton Symantec, Mattica.com (investigaciones digitales) y una recopilación de cientos de reclamos de personas que denunciaron en TodoClasificados.mx para que eliminemos y evitemos futuros problemas similares.