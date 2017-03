Avances en cirugía cosmética de aumento de pecho. La clínica "Top" en Europa con los mejores tratamientos en cirugía estética.

-- Especialistas en cirugía plástica y tratamientos cosméticos dentales, laen Bélgica es el hogar de los principales especialistas médicos en el campo de la cirugía estética. La clínica ofrece el mejor asesoramiento y tratamiento médico a los pacientes utilizando técnicas tanto quirúrgicas cómo no quirúrgicas.La Wellness Kliniek se encuentra en la parte superior de la lista de profesionales en su sector, con procedimientos de mejora faciales y de pecho. Gracias al enfoque de la clínica en la innovación y la investigación, los pacientes tienen acceso a las técnicas de cirugía cosmética de última generación, tales como el método de Cirugía de Implantes Mamarios Mínimamente Invasiva o MIBIS por sus siglas en Inglés.Combinando el arte de la técnica y los conocimientos de médicos profesionales que garantizan la calidad y la seguridad por la cual la asistencia sanitaria de la Europa Occidental es famosa.¡Innovación!Gracias a una pequeña cicatriz, los nuevos métodos de aumento de pecho con implantes se encuentras entre los avances e innovaciones más grandes en cirugía plástica del siglo.El métodoes de lejos el método más popular deen la Wellness Kliniek. La cirugía de implantes de pecho MIBIS minimiza la incisión quirúrgica reduciendo la cicatriz en el cuerpo. Este tipo de cirugía se realiza con instrumentación médica especial, asegurando que la incisión no será mayor que de 2 a 3 centímetros de largo.Con los implantes redondos, el cirujano plástico puede crear un pecho natural, bien proporcionado. La amplia disponibilidad de diversas medidas, diámetros y grados de proyección ofrece una gran flexibilidad para que usted tenga el implante que mejor se adapte a su anatomía.No es necesario realizar grandes incisiones. Cualquier medida de prótesis se puede implantar a través de una incisión de aproximadamente 3 cm.Previa consulta con el cirujano, usted podrá decidir en qué lugar prefiere que se realice la incisión: en la areola, en el pliegue del pecho o en la axila. Una pequeña incisión en la areola o en el pliegue del pecho es lo menos visible a largo plazo, por lo que posteriormente será menos perceptible.Lea más en: http://www.wellnesskliniek.com/ es/mamas/aumento- de-mamas/... Our Website: http://www.wellnesskliniek.com/