Welkom bij Mobile DE - Mobile Dutch Expertise

We zijn gespecialiseerd in het beter vindbaar maken van Google's nieuwe Accelerated Mobile Pages die het meest geschikt zijn voor mobiele omgevingen.

Media Contact

Online Marketing Gouda | Mobile DE

0627105755

***@mobilede.nl Online Marketing Gouda | Mobile DE0627105755

End

--We zijn gespecialiseerd in het beter vindbaar maken van Google's nieuwe Accelerated Mobile Pages (https://www.ampproject.org/docs/get_started/about-amp.html)die het meest geschikt zijn voor mobiele omgevingen.Dingen waar je van houdSnelheid is de sleutelGeen andere mobiele website is sneller dan MobileDE.nl. Test het met je mobiele telefoon verbinding!Batterij effficiƫntMobileDE zal nooit meer de accu van uw telefoon leegmaken.Verlies nooit meer klantenMobileDE serveert de content zo snel aan uw bezoekers dat ze nooit meer zullen bouncen!Unieke ErvaringZelfs oude telefoons zullen deze website snel laden dankzij AMP en u profiteert hiervan!SEO optimalisatie (https://www.seo-snel.nl/)Zoekmachines genieten van uw site, omdat het template zo licht en UX vriendelijk is.Gestructureerde DataGeef zoekmachines meer geavanceerde dat om te laten zien in hun zoekresultaten.Berichten CarouselHier is een Tof carousel voorbeeld van Mobilede. AMP laat u niet toe om de normale javascript te gebruiken maar dit betekent niet dat u geen effectieve website kunt maken met RICH SNIPPETS.