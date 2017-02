Saturday at the Attic Rooftop NYC

Contact

Andrew

***@gmail.com Andrew

End

-- Saturday at the Attic Rooftop NYCAttic Rooftop Bottle Specials AvailableJoin us Saturdays at The Attic Rooftop and find out for yourself. Make sure to mention the "MTS PRODUCTIONS LIST" at the door for free or reduced entry.All Bottle Packages are good all night with prior reservation only.ALL BOTTLE PACKAGES PRICES DO NOT INCLUDE TAX AND GRATUITY.Your Choice of Premium 750ml Bottles: Grey Goose, Hennessy VS, Ciroc, JW Black.Silver Package$400++1 Grey Goose1 House Champagne1 Bucket of BeersCorona / Heineken / Bud LitAdmission 4 – 6 PeopleGold Package$500++1 Grey Goose1 Moet Imperial1 House Champagneor Bucket of BeersAdmission 6 – 8 PeoplePlatinum$800++1 Grey Goose1 Patron Silver1 Moet Imperial1 House Champagneor Bucket of BeersAdmission 10 – 12 PeopleDouble Platinum$1000++2 Grey Goose1 Moet Imperial1 Veuve Cliquot Rose1 House Champagneor Bucket of BeersAdmission 12 – 16 PeopleVisit: http://mtsproductions.com/ attic-rooftop/ For DetailsAndrewMTS ProductionsCall or Text: 1-347-891-5328http://loungeinqueens.com/http://loungeinnyc.com/Twitter: http://twitter.com/MtspartiesFacebook: http://facebook.com/MtsproductionsInstagram: http://instagram.com/MtsproductionsEmail: andrewmtspro@gmail.comThe Attic Rooftop, Attic NYC, Attic Nightclub, Attic Rooftop NY, Attic Rooftop Lounge, Attic New York, The Attic Rooftop Saturdays, Attic Rooftop Manhattan, Attic Lounge, Attic Lounge NYC, Rooftop Lounge NYC, Rooftop Parties Events NYC, NYC Rooftop, Clubs in NYC, NY Rooftop Club.