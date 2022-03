Støt Ukraine – I Stand With Ukraine

Køb og vis din støtte til Ukraine med en "I stand with Ukraine" t-shirt, trøje, kasket eller krus mm. Vi donerer overskuddet fra salget.

--Køb og vis din støtte til Ukraine med en "I stand with Ukraine" t-shirt, trøje, kasket eller krus mm. Overskuddet fra salg af disse støttetrøjer og merch vil blive doneret til organisationer der støtter Ukraine med bl.a. humanitær- og nødhjælp i denne svære tid.Det anbefales bl.a. fra Røde Kors lige nu, at man ikke sender mere tøj og udstyr til den Polsk/Ukrainske grænse, da de har nok, og det ikke er det der er brug for, da det hober sig op. Det er derimod er brug for nu er penge til de nødhjælpsorganisationer, der arbejder i Ukraine, og ved grænsen. Med penge kan de udrette mere, og mere fokuseret de steder hvor der er brug for hjælp nu og her.Hos Dansk Røde Kors er man glad for danskernes bidrag. Men lige nu er det bedst med økonomisk støtte, siger kommunikationschef Klaus Nørskov fra Dansk Røde Kors.- Lige nu er der mest brug for penge. Så der er midler til at drive nødhjælpssituationen i Ukraine, både når det gælder vandforsyningen, der ikke dur, eller mangel på medicin og så videre, alt efter hvor penge helt aktuelt kan gøre den vigtigste forskel, siger han.Køb og vis din støtte til Ukraine med en "I stand with Ukraine" t-shirt, trøje, kasket eller krus mm. fra Chandize.dk. Overskuddet fra salg af disse støttetrøjer og merch vil blive doneret til organisationer der støtter Ukraine med bl.a. humanitær- og nødhjælp i denne svære tid.Se mere her: https://chandize.dk/ collections/ stot-ukraine Chandize.dk støtte går til organisationer, der er i Ukraine eller hjælper Ukrainere på anden måde. Der er dog mange andre folkefærd og lande i verden der desværre også lider nød pga. undertrykkelse, krig, sult, fattigdom, men som ikke får den nødvendige hjælp og støtte udefra – og her er hvilken som helst hjælp meget værdsat til alle organisationer, der hjælper folk i nød.På Lex.dk finder du en liste over forskellige internationale hjælpeorganisationer, som kan give dig en fin guide til at finde den organisation du måske selv vil give en smule i støtte. Vi ved at alle beløb er mere end velkommen.