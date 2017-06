Blackview Bv 8000 Pro, El Buque Insignia De Los Acorazados De Blackview

Blackview, los más duros, presenta ahora el BV 8000 pro, el más avanzado de los acorazados de Blackview con 6Gb de RAM, el terminal todo terreno definitivo.

Contact

Javier Mesa, CEO www.movileschinosespana.com

LUCKYARN EUROPE S.L, Barcelona, Spain

***@movileschinosespana.com Javier Mesa, CEO www.movileschinosespana.comLUCKYARN EUROPE S.L, Barcelona, Spain

End

-- Blackview nos ha presentado en exclusiva en Praga, en el congreso "Be Family, Be Better" las novedades preparadas por Blackview, siempre con el gran I+D que existe en la empresa. En concreto, hemos visto varios terminales rugerizados, todo terreno o IP68 (resistentes al polvo y también sumergibles durante varios minutos a 1m de profundidad. Blackview en los últimos años se ha convertido en el fabricante mundial número uno de terminales rugerizados, y el referente para los mismos, por lo que en Blackview somos "los más duros".Los terminales rugerizados son terminales muy resistentes a los golpes pero cabe mencionar que no irrompibles, por lo que es mejor no hacer "demostraciones innecesarias"de su dureza. También destacar que su capacidad a ser sumergido es para agua dulce, nunca para agua salada, para evitar sorpresas desagradables como las que algunos usuarios han tenido. El primer terminal rugerizado de Blackview fue el BV5000, al que susituyó el actual Blackview BV 6000 y su hermano menor el BV6000s, posteriormente el BV7000 y el Bv7000 pro, y ahora sale el terminal definitivo, el BV 8000 pro, con 6Gb de RAM, sólo igualado por Samsung y su S8 plus, y con más memoria RAM que cualquier otro teléfono smartphone, y por supuesto, que cualquier otro teléfono smartphone rugerizado.Blackview BV8000 Pro, el acorazadoEl nuevo buque insignia de Blackview es el Blackview BV8000 Pro, con pantalla de 5 pulgadas con tecnología AUO y pantalla FullHD (1920 x 1080 píxeles), con protección Corning Gorilla Glass 3, y en su interior y para mover sus 6Gb de RAM, encontramos el MediaTek Helio P20, un procesador de ocho núcleos a 2.3 GHz, junto a sus increíbles 6 GB de memoria RAM (sí, los mismos que viste el famoso Samsung Galaxy S8 plus, pero a mitad de precio).La memoria interna es de 64 GB, más que suficiente para todas las aplicaciones que queramos, y todas las fotografías que tomemos con su cámara de 16 megapíxeles modelo S5K3P3 fabricada por Samsung, mismo sensor del Xiaomi Redmi Note 3 Pro y que ofrece resultados bastante buenos. La cámara frontal, de 8 megapíxeles, también la fabrica Samsung.Es un teléfono rugerizado, con certificación IP68, y todas sus aplicaciones (como en el resto de modelos Blackview) están certificadas GMS por Google, pero mucho más elegante que sus antecesores, y ya no tiene tapas, sino que tanto el puerto de carga como el jack de audio están descubiertos y la protección es interna. Pero además, encontramos que el lector de huellas dactilares se encuentra en el lateral derecho. El Blackview BV8000 Pro viene ya con Android 7.0 Nougat preinstalado y su batería de 4180 mAh, la cual nos permitirá aproximadamente dos días de uso de la batería sin carga, según el uso que le demos al terminal, ya que Android 7.0 optimiza mucho los recursos.Estamos encantados de pertenecer a la familia Blackview, y ofreceros todas estas novedades de 4 en 4, recordad que Luckyarn Europe S.L. es distribuidor exclusivo Blackview para España y Portugal y por tanto, os ofrecemos garantía y factura española con 21% de IVA y Servicio Técnico propio en Barcelona. Os esperamos en nuestra tienda de Barcelona, con 5 personas a vuestra disposición para aconsejaros en los terminales que más se adapten a vuestras necesidades. Puedes llamarnos al 935150520 o bien en comercial@movileschinosespana.com o hacer tu pedido directamente en la web http://www.movileschinosespana.com