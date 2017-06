La Monsson Logistic gasesti furtunul hidraulic perfect!

Specialistii Monsson Logistic va ajuta in alegerea furtunurilor si a cuplajelor corespunzatoare.

LA MONSSON LOGISTIC GASESTI FURTUNUL HIDRAULIC PER

End

-- Linia noastra de asamblare si sertizare poate crea și testa furtunuri cu diametru de pana la 6 " și peste 2000 bari presiune de lucru. Aceasta linie de asamblare este dotata cu echipamente pentru taiere profesionala, polizare, curațare, inserare și sertizare. Va garantam ca aceasta linie este in masura sa furnizeze, la fata locului, furtunul de care aveti nevoie.Nu este nici o problema, avem o solutie si pentru aceasta situatie. Echipa noastra de interventie este mereu in miscare. Putem sa venim si sa va livram furtunurile de care aveți nevoie sau le putem construi direct la locatia dumneavoastra, datorita atelierului nostru mobil.Ce spuneti de o echipa care poate localiza problema sistemului hidraulic, repara componentele deteriorate sau sertiza si monta furtunurile necesare? Specialistii nostri pot deservi si intretine echipamente de ridicare dintr-o gama ce variaza de la: un distribuitor hidraulic, piston sau lift, continuand cu cricuri si macarale.Noi putem sertiza și inlocui furtunurile de pana la 6″ diametru si 1500 bar presiune de lucru pentru orice industrie, incluzand aici de la agricultura pana la masinarii de foraj si turbine eoliene.Monsson Logistic va garanteaza calitatea produsului finit livrat catre client si promptitudinea in oferirea ajutorului de care aveti nevoie sunt extrem de importante pentru noi.Telefon: 0741 22 44 16Anton VasileWeb: https://www.monsson- logistic.com/ ro/furtunuri- hidraulice/