Embarcacion Exprés entre Cayo Largo y isla principal de Cuba La empresa naviera noruega, Norled, avanza con los planes de una embarcación exprés para excursiones entre Cayo Largo y la isla principal de Cuba. 1 2 3 4 5 LeafletSpanishLR1 LeafletSpanishLR-2 Kjell Ove Hatlem BW_LR Lars Jacob Engelsen Express boat manager Bjorn Egil Sondena HOLGUIN, Cuba & CAYO LARGO, Cuba - May 5, 2017 - PRLog -- Norled, una de las empresas líderes del mercado noruego en el sector de las embarcaciones de transporte rápido de pasajeros, reveló durante la Feria de Turismo Internacional Marlin Náutica y Marinas. Este nuevo producto de viaje generará mayor cantidad de viajes circuitos dentro de Cuba, y es también ideal en el marco del énfasis en turismo de circuito de la Feria de turismo.

Hoy en día, las opciones de transporte en esta zona son limitadas; sin embargo, con el nuevo servicio exprés, la conexión será regular con un tiempo estimado de viaje de 3 horas (ida o vuelta solamente). Esto ofrece a los turistas un servicio seguro, fiable y cómodo entre la isla de Cuba y la hermosa isla de Cayo Largo, con todas sus atracciones.

El vicedirector general de Norled, Lars Jacob Engelsen, considera que el nuevo servicio tiene un gran potencial: «Creemos que este tipo de servicio exprés será atractivo y de gran interés para los turistas. Hemos realizado algunos estudios de mercado que confirman el interés en una conexión de este tipo. Nuestra nueva iniciativa se enmarca perfectamente dentro de la misión de Norled de ofrecer a los pasajeros «La gran experiencia de viajar» y de expandir nuestros servicios a nivel internacional. Vemos mucho potencial en Cuba».

Kjell Ove Hatlem, Director de Proyectos de Transporte internacional de Norled, está en conversaciones con las autoridades cubanas pertinentes a fin de llevar adelante los planes: «Las conexiones internacionales como esta forman parte de la estrategia de Norled destinada a aprovechar nuestra amplia experiencia y expandirnos hacia nuevos mercados. Una vez obtenidos los permisos y los acuerdos con los socios pertinentes, la intención es que comencemos a transportar turistas desde y hacia Cayo Largo en la temporada de invierno 2017/2018. Norled también está en conversaciones con socios locales en Cuba para poner en marcha servicios adicionales relativo a estas excursiones, lo cual incluye opciones para combinar servicios de barco y autobús que permitan a los turistas acceder a circuitos completos y viajes de ida y vuelta. Nuestra intención es comercializar estas excursiones por medio de Cubatur,una de las agencias de viajes más importantes de Cuba, además de vender los billetes en las páginas web de Norled».

El número anual de turistas extranjeros que visitan Cuba actualmente es de 4 millones de turistas (2016) y está en aumento, por lo que Hatlem prevé que muchos encontrarán interesante el servicio Cayo Largo Exprés y los productos relacionados como circuitos y viajes de ida y vuelta: «Creemos que muchos turistas que visiten Cuba estarán interesados en conocer Cayo Largo como parte de su viaje, y viceversa. El servicio Cayo Largo Exprés conectará Cayo Largo con la isla principal de Cuba para el beneficio no solo de los turistas, sino también de otros socios que participan del emprendimiento y de negocios locales como hoteles, restaurantes y otras empresas vinculadas con el sector de viajes», comentó Bjorn Egil Sondena, Director de embarcaciones exprés de Norled.

Acerca de Norled:

Norled AS es una empresa orgullosa de sus tradiciones náuticas que se remontan al año 1855 y que cuenta con una flota total de unas 80 embarcaciones. 30 son embarcaciones de transporte rápido (catamaranes) y 50 son ferris combinados (automóviles y pasajeros). La empresa, con sus 1100 empleados y con ingresos de 250 millones de USD en 2015, es líder del mercado en Noruega en el sector de las embarcaciones de transporte rápido de pasajeros, y es una de las tres principales empresas dentro del sector de ferris combinados (automóviles y pasajeros). Es también uno de los operadores principales en el turismo de la zona de los fiordos. A nivel internacional, Norled ha acaparado la atención gracias a su enfoque innovador y ecológico.



