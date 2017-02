FXGM wskazuje drogę w świecie inwestycji

Contact

-- FXGM, Cypr jest firmą pod nadzorem CySEC (i.e., Cyber Securities and Exchange Commission)- z siedzibą w Nikozji na Cyprze. Została założona w 2011 jest marką Depaho Ltd. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana jako Cypryjska firma inwestycyjna (CIF). Oferuje swoim klientom inwestowanie online na platformie forex, handel towarami oraz akcjami poprzez CFD (Contracts for Difference). Aby dowiedzieć się więcej o FXGM, odwiedź ich stronę: pl.fxgm.com.FXGM udostępnia stuprocentowe ubezpieczenie inwestycji, jak również personalnego managera konta - indywidualnego trenera dla każdego inwestora aby służył jako przewodnik i system wsparcia który jest istotny dla udanych inwestycji. Stuprocentowe ubezpieczenie inwestycji jest unikalne w FXGM. Dzięki tej polityce, inwestorzy otrzymują ochronę podczas pierwszych pięciu transakcji. Zaprojektowany aby nowicjusz mógł rozpocząć w bezpiecznym oddzielonym środowisku. Te pięć pierwszych pozycji jest objęte ubezpieczeniem.FXGM dostarcza narzędzia analizy rynku dla inwestorów, którzy otworzą u nich konto, ponieważ zdają sobie sprawę z ważności i roli informacji o rynku. Narzędzia finansowe pomagają inwestorom podejmować lepsze decyzje i zwiększać ich zyski. FXGM również uczy handlowców od podstaw i "trzyma ich za rękę" prowadząc przez fakty i wszystkie formy inwestycji do tego stopnia jaki sobie życzą. Aby okazać wdzięczność swoim wartościowym klientom, FXGM oferuje klientom plan, który nagrodzi Cię i udostępni wartościowe narzędzia aby wzmocnić Twoje doświadczenia z handlem.Ostatnie informacje o FXGM donoszą, że dźwignia na instrumentach UniCredit, UNISPA, zostały skorygowane do poziomu 1:1 ze względu na wysoki poziom zmienności na rynku.PROfit to zaawansowana platforma handlowa oferowana przez FXGM. Oferuje zaawansowane i profesjonalne narzędzia dla zaawansowanych inwestorów i specyficzne przyjazne dla użytkownika dostosowane funkcje dla początkujących. Jest używany do handlu forex, towarami i CFD-ami. FXGM daje również możliwość aby handlować szybko i łatwo przy użyciu ich platformy handlu online, WebPROfit która jest kompatybilna z wszystkimi popularnymi przeglądarkami takimi jak Chrome, Firefox i Internet Explorer. WebPROfit pozwala Tobie handlować w każdym czasie i wszędzie. Inwestowanie za pomocą WebPROfit jest specjalnie komfortowe ponieważ nie potrzeba pobierać oprogramowania, informacje finansowe mogą być przekazywane bezpośrednio, ponadto inwestor otrzymuje dostęp do wykresów i analiz na żywo.. WebPROfit jest wszechstronny i daje Ci szerokie możliwości zarządzania swoimi inwestycjami. Posiada narzędzia do otwierania, umieszczania i modyfikacji zleceń. Po zdobyciu wystarczającego doświadczenia, możesz wykorzystać zaawansowane narzędzia wykresów i różnorodne raporty aby analizować rynek forex i swoją strategię jeszcze lepiej - Mirror Trader i Trading Insider. WebPROfit pozwala inwestować na rynku forex i CFD. Daje Ci najlepsze środowisko do handlu, przez 24 godziny dziennie, pięć dni w tygodniu. Aplikacja mobilna WebPROfit jest znana jako "Mobile PROfit".FXGM oferuje również inwestorom platformę Metatrader4, która jest prawdopodobnie jedną z najpopularniejszych na rynku. Dzięki MT4, możesz dostosować ekran aby pasował do Twoich potrzeb, handluj w wybranym języku i zarządzaj swoimi pozycjami z łatwością.FXGM oferuje warunki handlu w taki sposób, że jest to prawdopodobnie najlepsze środowisko inwestycyjne – niezależnie czy inwestujesz w forex, CFD, towary czy akcje. FXGM posiada akademię inwestowania gdzie ich klienci mogą uczyć się jak inwestować, kompletnie z samouczkiem i wskazówkami. Możesz rozwijać nowe umiejętności aby uzyskać przewagę nad innymi inwestorami.FXGM posiada mocne fundamenty w etyce biznesowej. Wszyscy pracownicy ściśle przestrzegająwszystkich praw i regulacji, ponadto przestrzegająKodeksu postępowania Depaho. Poufność informacji klienta jest utrzymana do momentu gdy prawnie jest to wymagane aby podzielić się informacjami z osobami trzecimi. Twoje fundusze mogą zostać powierzone FXGM. Są mocno zaangażowani na rzecz swoich klientów. n.p. inwestorzy, którzy z nimi współpracująprzechodzą kilka niezbędnych kroków aby upewnić się, że ich pieniądze są bezpieczne. Oni naprawdę doceniają swoją integralność finansową i wspaniałą reputację na rynku. Oddanie przedsiębiorstwa dla swoich klientów uczyniło ich wiodącą agencją brokerską na rynku. Najlepszą drogą aby osądzić integralność finansową firmy, jest ocenienie dowodów pokazanych przez oddanie dla swoich klientów w interesach i ich reputację.Fundusz kompensacyjny inwestora założony przez FXGM aby chronić roszczenia inwestorów, jeżeli dostawca usługi inwestycyjnej nie jest w stanie zapłacić zgodnie z umową inwestycyjną. Fundusz pokrywa przekazanie i wykonanie zlecenia, usługi zarządzania aktywami i złożenie zlecenia. Ten fundusz ochronny jest odpowiedni dla wszystkich nieprofesjonalnych klientów FXGM. Prywatna osoba nie kwalifikuje się jako profesjonalny klient poza specjalnymi okolicznościami w przypadku gdyby został tak zaklasyfikowany.Uzbrojony w tę wiedzę, możesz ruszać na rynek z FXGM po Twojej stronie.