Global Coronary Stents Market Trends and Forecast to 2024

Global Coronary Stents Market, By Type (Dual Therapy Stent, Bioresorbable Vascular Scaffold, (DES), Bio-Engineered Stent, Bare Metal Stent), Absorption Rate, Material, Rate, Application, End-User, By Geography – Industry Trends and Forecast To 2024

Global coronary stents market is expected to reach USD 6.4 billion by 2024 from USD 5.3 billion in 2016, at a CAGR of 2.4% in the forecast period 2017 to 2024. The new market report contains data for historic years 2014 & 2015, the base year of calculation is 2016 and the forecast period is 2017 to 2024.The market is segmented on the basis of product type, usability, end-user, distribution channel and geography.· Dual Therapy Stent· Bioresorbable Vascular Scaffold· Drug Eluting Stent (DES)o Paclitaxelo Limus-Based Drugs· Bio-Engineered Stent· Bare Metal Stent· Slow-Absorption DES· Fast-Absorption DES· Stainless Steel· Cobalt Alloy Metal· Gold· Tantalum· Nitinol· Polymers· Slow-Absorption Stents· Fast-Absorption Stent· Coronary Artery Disease· Peripheral Artery Disease· Hospitals· Cardiac Centers· OthersBased on geographical segmentation the Global Coronary Stents Market is segmented into North America, Europe, Asia-Pacific, South America, Middle East and Africa and, Rest of the World. The report of this market covers data fort countries like U.S. Canada, Mexico, Germany, France, U.K., Belgium, Switzerland, Belgium, Turkey, Japan, China, Singapore, Brazil, India, Russia, and South Africa. The report includes company share data for different geographies including Global, North America, Europe and APAC.· Abbott Vascular· SciTech· Boston Scientific Corporation· Minvasys, Medinol Ltd· iVascular SLU· Elixir Medical Corporation· Inspire MD· Stentys SA· Hexacath· Medtronic· Andramed GmbH· Cordis Corporation· Orbusneich· Eurocor GmbH· Comed B.V.· Endocor GmbH· MicroPort Scientific Corporation· Amaranth Medical, Inc.· Terumo Corporation· Degania Silicone Ltd.· Meril Life Sciences Pvt. Ltd.· InSitu Technologies Inc.· Alvimedica· Biotronik SE & Co. KG· Elixir Medical Corporation· AMG International GmbH· Arthesys· Lepu Medical· Translumina GmbH· Accura· Svelte Medical· B. Braun Melsungen AG· Eucatech AG