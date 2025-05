6th annual Arab Film Festival in Toronto this Jun 20th

End

-- Le Festival du film arabe de Toronto revient du 20 au 29 juin avec une programmation en salle et en ligneToronto, ON — Le Festival du film arabe de Toronto (TAF) est heureux d'annoncer l'édition 2025, qui se tiendra du 20 au 29 juin. Cette année, le festival propose une riche programmation incluant des projections en salle, des ateliers et des discussions avec les cinéastes, ainsi qu'une sélection virtuelle accessible partout au Canada.TAF continue de mettre en lumière les voix arabes à travers un éventail de films percutants provenant du monde arabe et de sa diaspora. Parmi les premières torontoises de cette édition figurent : Seeking Haven for Mr. Rambo, Arzé, Back to Alexandria, Barzakh et Aïcha. Le festival accueillera également plusieurs invité(e)s de renom, dont la réalisatrice canadienne-palestinienne Amber Fares, ainsi que les cinéastes canadienne-tunisiennes Mira Shaib et Kays Mejri, qui participeront à certaines projections et discussions.Quatre prix seront remis lors du festival : Le Prix Nakheel du meilleur long métrage (jury) Le Prix Juthour du meilleur court métrage (jury) Le Prix Qayqub du meilleur court métrage canadien (jury) Le Prix Yamama du public du meilleur court métrageVisionnez la bande-annonce officielle du festival ici : https://vimeo.com/ 1086177596 Les billets et les laissez-passer sont en vente sur arabfilm.ca. Que vous souhaitiez assister à une seule projection ou vivre l'expérience complète, plusieurs options avantageuses sont disponibles.L'édition 2025 du Festival du film arabe de Toronto est rendue possible grâce au soutien généreux de nos bailleurs de fonds, partenaires et commanditaires.Bailleurs de fonds : Ontario Government, Ontario Arts Council, Toronto Arts CouncilCommanditaire : Inspirit FoundationPartenaires communautaires : University of Toronto Cinema Studies Institute, WIFT+, Workman ArtsPour toute demande média, entrevue ou accréditation, veuillez contacter : media@arabfilm.caRestez informé(e)s en suivant @torontoarabfilm sur Facebook et Instagram, et abonnez-vous à notre infolettre via arabfilm.ca.Toronto Arab Film (TAF) est une organisation sans but lucratif qui présente des films provenant du monde arabe ou traitant de celui-ci au public torontois. TAF a été fondée en 2017 dans le but de répondre au manque de représentation arabe dans la programmation cinématographique à Toronto. Depuis, TAF est devenue une organisation aux multiples facettes qui met en lumière la diversité du monde arabe et soutient les cinéastes arabes émergents, tout en créant des liens entre les communautés arabes et non arabes. TAF est, au fond, animée par le désir de raviver une tradition oubliée avec le temps : se rassembler pour regarder des films.