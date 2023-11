Brasileira da Bahia Lidera Iniciativa de Inclusão Comunicativa em Boston

Barbara Fernandes, uma imigrante da Bahia e CEO da Smarty Symbols, lidera a instalação de 28 painéis de comunicação bilíngues em Boston, impulsionando a inclusão e celebrando a diversidade cultural.

-- Uma iniciativa pioneira em inclusão comunicativa transformou diversos espaços públicos de Boston, sob a liderança de uma imigrante brasileira que trilhou um caminho desde a Bahia até tornar-se uma empresária renomada nos Estados Unidos. Barbara Fernandes, CEO da Smarty Symbols, comanda a instalação de 28 painéis de comunicação alternativa bilíngues, sendo 24 deles em espanhol ou português, reafirmando a diversidade linguística e o compromisso da cidade com a inclusão.O projeto "Todas as Vozes, Em Qualquer Lugar" é uma iniciativa que, sob a liderança visionária de Bárbara, oferece a crianças e adultos não verbais uma ferramenta visual para expressarem suas necessidades e pensamentos em ambientes públicos. A ação foi desencadeada em Boston este mês, coincidindo com a conferência anual da Associação Americana de Fonoaudiologia (ASHA).As pranchas de comunicação são ferramentas visuais fundamentais que permitem que crianças e adultos não verbais se comuniquem apontando para símbolos ou imagens. Elas são extremamente valiosas para pessoas com dificuldades de fala ou linguagem, indivíduos autistas ou aqueles com distúrbios de comunicação, promovendo a independência e a interação comunitária.Pranchas de comunicação são particularmente notáveis por sua capacidade de incluir crianças não falantes e, numa novidade para os Estados Unidos, por oferecerem opções em português, refletindo o reconhecimento das densas comunidades de imigrantes brasileiros. Com a significativa presença brasileira na região de Boston, estimada em 300.000 indivíduos, a cidade é um dos principais lares para os brasileiros nos Estados Unidos.Este projeto vai além do comprometimento de Boston com a inclusão multicultural;ele ressalta o esforço de Bárbara para garantir que as vozes da comunidade brasileira, e da comunidade latina de forma mais ampla, sejam representadas e celebradas. 'Introduzir o português nas pranchas de comunicação de Boston é a concretização de um sonho,' afirma Bárbara. 'Estas pranchas são um convite à comunidade brasileira e outras comunidades linguísticas para se engajarem plenamente na dinâmica social da cidade, assim como a reconhecerem que existem métodos gratuitos de serviços de apoio para crianças com autismo no estado.O impacto da liderança de Bárbara vai além dos painéis. Orgulhosa de suas raízes baianas e impulsionada pelo desejo de promover a inclusão, Bárbara tem sido uma força motriz na comunidade de fonoaudiologia desde sua chegada aos Estados Unidos. Sua paixão por empoderamento e inovação a levou a criar a Smarty Symbols, uma empresa que não só desenvolve ferramentas educacionais inclusivas, mas também redefiniu o suporte à comunicação e educação com uma biblioteca de símbolos que espelha a diversidade do nosso mundo. As imagens da Smarty Symbols foram instrumentais para a criação das pranchas que agora estão espalhadas não só pela grande Boston, mas também em centenas de cidades nos Estados Unidos.A iniciativa, liderada por Bárbara, reuniu a expertise de 22 fonoaudiólogos e empresas, todos trabalhando juntos para tornar Boston um exemplo de espaço inclusivo. Dentre os beneficiados estão escolas, parques e até mesmo o zoológico local, todos escolhidos por seu papel crucial na vida das crianças e famílias da região. Esta inclusão, idealizada e liderada por uma Baiana, agora impacta milhares de imigrantes e Americanos anualmente. Visite o site da Smarty Symbols ( https://smartysymbols.com/ the-unspoken- revolution-therapists- and-educators- unite-to-make- public-spaces- more-inclusive- for-non-speaking- children/ ) para ver todos os locais onde existe uma prancha de comunicacao.A jornada de Barbara Fernandes é uma fonte de inspiração para muitos, provando que é possível superar barreiras e alcançar grandes feitos. Ela não apenas trouxe uma parte do Brasil para os Estados Unidos, mas também criou pontes de comunicação que unem pessoas de todas as línguas, culturas e habilidades comunicativas. Para a lista completa de todos os lugares beneficiados, acesse o site da Smarty Symbols.